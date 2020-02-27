Рубль снизился к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 65,72 рубля.

Курс евро поднялся на 36 копеек, до 71,64 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.