Путин заявил о худшей неделе для рынка нефти с 2008 года

Прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года, однако текущий уровень цен на сырье приемлем для России, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», – передает ТАСС слова Путина.

На совещании Путин отметил, что негативное влияние коронавируса на экономику уже дает о себе знать, однако уровень цен на нефть пока приемлем для России.

«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе... Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит», - сказал президент.

Путин отметил, что хотел бы посоветоваться о том, как реагировать на то, что происходит в мировой экономике в связи с коронавирусом.

Он также заявил, что ОПЕК+ зарекомандовал себя как эффектвный механизм.

«Нефтяные котировки марки Brent опустились на отметку 50 долларов за баррель, сложно делать прогнозы, но России нужно быть готовыми к разным сценариям», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия сможет исполнить все соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике. Путин заметил, что возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у России есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», – отметил президент России.

В совещании принимают участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак и глава Роснефти Игорь Сечин, передает РИА «Новости».

В пятницу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен и готов к любым изменениям.

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