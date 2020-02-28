Силуанов заверил в защищенности бюджета России от колебаний цен на нефть

Российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен и готов в любым изменениям, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы должны быть готовы к любым изменениям, бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель – я фантазирую – мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы», – цитирует РИА «Новости» Силуанова.

По его словам, продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть, поскольку «себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше».

«Наша базовая цена – 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет и это нас защищает», – пояснил министр.

При этом он отметил, что дальнейшая ситуация с нефтью зависит от взаимодействий с ОПЕК. По словам Силуанова, на следующей неделе планируется обсуждение дальнейших решений.

Также глава Минфина отметил, что дополнительные меры для защиты бюджета России при текущих ценах на нефть не нужны.

«Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияние движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли наоборот в низкую инфляцию, наша задача – достичь плановых показателей по инфляции», – считает министр.

По его словам, ослабление рубля происходит в следствие того, что цены на нефть падают, «тем не менее бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля».

Также Силуанов подчеркнул, что Минфин России не планирует менять планы по заимствованиям, несмотря на нервозность инвесторов в связи со вспышкой коронавируса.

Весной текущего года ведомство еще раз уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы с учетом последствий коронавируса.

«Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое (уточнение бюджета) по посланию - сейчас в поправках исключительно послание учтено», – сказал Силуанов.

Комментируя возможные последствия коронавируса для экономики и бюджета России, Силуанов отметил, что и мировая экономика будет ниже, чем ожидаемые оценки, «но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация».

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российская финансовая система преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса.

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