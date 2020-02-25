Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия. Впрочем, даже при самом негативном развитии ситуации эксперты не видят никаких причин для ослабления рубля.

Накануне мировые рынки прогнулись на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике. Только индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снизились более чем на 3% за день, что стало самым большим падением за последние два года. Европейский индекс Stoxx Europe 600 (включает компании из 17 стран) показал самое большое падение с июня 2016 года.

Bloomberg посчитал, что 500 самых богатых людей в мире потеряли в понедельник из-за этого обвала в общей сложности почти 140 млрд долларов. «Это самое большое падение благосостояния для группы с тех пор, как Bloomberg Billionaires Index начал отслеживать этот показатель в октябре 2016 года», – говорится в материале.

Мировые цены на нефть, которые и так в последнее время не росли, показали в понедельник падение вообще более чем на 5%. Во вторник утром они попытались отыграть это сильное падение, однако не получилось. Цены на нефть продолжили во вторник падать на опасениях за спрос на сырье из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

«Игроки рынка уже не первую неделю сидят «на низком старте», готовые сбрасывать бумаги при первых признаках замедления мировой экономики. Основной темой для спекуляций за неимением других идей выступает тема коронавируса. Ранее такой темой были торговые войны и Брексит», – говорит председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Риски для мировой экономики появились не вчера. Но до сих пор угроза коронавируса казалась игрокам рынка не такой серьезной. Панику в понедельник спровоцировала новость, что вирус активно распространяется за пределами Китая. Появились новые эпизоды заражения в Италии, а также Южной Корее и Иране. Распространение китайского вируса на Старый Свет способно резко ухудшить прогнозы для еврозоны и прежде всего для Германии, а ЕС, как ни крути, главный торговый партнер России. Итальянское правительство ввело жесткие ограничения в двух регионах на севере страны, в Южной Корее повысили уровень тревоги до «высшего». В Иране коронавирусом заболел замглавы Минздрава, то есть человек, который борется с болезнью. Вобщем, пришло осознание, что быстро проблему не решить. Мир начал готовиться к глобальной эпидемии.

Мировая экономика потеряет 1,1 трлн долларов, или 1,3% мирового ВВП, если вспышка коронавируса превратится в мировую пандемию, то есть глобальную эпидемию, посчитали аналитики Oxford Economics, передает Bloomberg. По их мнению, ущерб от глобальной пандемии будет «кратким, но очень острым шоком для мировой экономики», передает The Guardian. В этом случае в экономике США и стран Еврозоны начнется рецессия.

Второй сценарий менее апокалиптичный: если пандемия разразится только в Азии, тогда ущерб мировой экономики составит 0,4 трлн долларов, или 0,5% мирового ВВП.

Паника на рынках может вылиться в кризис на фондовых рынках, который, в свою очередь, может стать предвестником рецессии в реальной мировой экономике. «Фондовые рынки реагируют на состояние реального сектора, опережая наступление спада примерно на три–шесть месяцев. Фундаментально эпидемия в Китае пока не вызвала существенного падения производства и объемов мировой торговли. Есть лишь эпизодические факты заболевания в отдельных странах за пределами Китая, и на это реагируют котировки сырья и акции международных компаний. Но

если опасения игроков рынка по поводу глобальной эпидемии подтвердятся, то мы сможем увидеть падение индексов и валют более чем на 20%, что уже считается маркером наступления полномасштабного кризиса»,

– говорит Геннадий Салыч.

«Скорее всего, коронавирус – это долгоиграющая история, которая потенциально может перерасти в полномасштабный финансовый кризис. Экономический спад в Европе будет означать дефицит доходов государственных бюджетов ряда стран, которые перегружены долгами. Постепенно деньги будут уходить в качественные облигации из бумаг с более низким рейтингом. Может начать расти недоверие к бондам закредитованных стран, что приведет к повторению кризиса долговых рынков», – отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Кроме того, падение на перегретых фондовых рынках может спровоцировать проблемы с ликвидностью у некоторых финансовых организаций – так случилось, например, в 2008 году, когда затяжное падение стало причиной банкротства Lehman Brothers, напоминает эксперт.

Чтобы избежать кризиса, мировые центробанки начнут действовать привычным путем. Но если у ФРС есть возможность снизить ставку и включать печатный станок, то у ЕЦБ такой возможности уже нет из-за отрицательных ставок.

Для России последствия вируса опасны с двух сторон – обвалом цен на нефть и снижением экспорта как на Запад, так и на Восток.

«Отечественный экспорт стоит перед угрозой снижения спроса, как в КНР, так и в Евросоюзе. Первыми страдают такие отрасли, как авиаперевозки, развлечения и туризм. В Китае нефтепереработка в феврале уже была снижена почти на 1 млн баррелей в сутки. Если аналогичное произойдет и в Европе, то усилится затоваривание рынка нефти, что неминуемо снизит цены на нефть», – говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Российские рынки и рубль не смогли устоять после паники на мировых площадках в понедельник, когда в РФ был выходной. Поэтому весь негатив отыгрывается во вторник.

До сих пор рубль показывал настоящие чудеса стойкости. Курс рубля держался в районе 64 за доллар даже в предыдущие две недели, когда многие валюты развивающихся стран на фоне рисков показывали слабость к американской валюте. Ни снижающие цены на нефть, ни даже новые санкции США против трейдерской «дочки» Роснефти на прошлой неделе не тронули российский рубль.

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Однако на этот раз российская валюта не выдержала натиска со всех сторон. «В информационном поле то и дело появляются негативные геополитические «новости», например, что РФ якобы снова может вмешаться в американские выборы в 2020 году. Такого рода «напоминания» усиливают актуальность санкционных рисков и выступают не в пользу рубля в условиях общей рыночной напряженности», – считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Не исключено, что иностранцы перестали покупать ОФЗ и тем самым поддерживать рубль. Именно своим высоким спросом на облигации федерального займа они помогали рублю оставаться крепким в последнее время. «По всем признакам это влияние нерезидентов на курс рубля через продажу ОФЗ. Иностранные фонды резко сократили позиции в бумагах развивающих стран, выходя в базовую для них валюту, то есть доллар. Фактически это спекулятивный отток инвестиций, который, как правило, через несколько дней сменяется медленным возвратом в страну», – подтверждает Геннадий Салыч.

Что же теперь ждет рубль? В худшем сценарии – при рецессии или новых жестких санкциях – рубль может легко уйти за 70 рублей за один доллар. Такие уровни российская валюта уже пробивала. Однако опрошенные эксперты пока надеются на лучшие сценарии.

«Уровень в 70 рублей за доллар пока выглядит фантастическим. Для этого нужно, чтобы мир охватила рецессия или против России был принят жесткий пакет санкций по типу полного запрета на покупку суверенных облигаций», – считает Геннадий Салыч.

По его мнению, пока нет причин существенно менять ожидания. «Мировая экономика замедляется, но по-прежнему растет быстрее, чем ВВП России, и предъявляет стабильный спрос на товары российского экспорта. Цены на нефть и другие виды сырья падают, но по-прежнему выше, чем были в 2016–2017 годах. Если даже фондовые рынки упадут процентов на 50–70 (что крайне маловероятно), на экономике напрямую это не скажется. Рубль самортизирует падение нефти, и бюджет будет исполнен», – поясняет эксперт.

«Пока сложно говорить о каких-либо значениях для рубля, но можно отметить тот факт, что

всего полгода назад доллар стоил около 66 рублей, а евро – 73,5 рубля. Поэтому текущие уровни даже сложно назвать критичными»

– считает Андрей Кочетков. По его словам, рубль может ослабнуть до 66–67 за доллар, но при смене настроений на глобальном рынке у него есть весьма высокие шансы вернуться к 63–64 за доллар.

«Мы ожидаем откат пары доллар – рубль ниже уровня 65 за единицу, однако не исключаем, что несколько дней или даже недель доллар может стоить более 66 и даже 67 рублей. Если нефть пробьет сверху вниз отметку 50 за баррель, то можем увидеть и 68–69 в моменте. Но такие панические покупки будут быстро погашены более хладнокровными игроками рынка», – считает Салыч.

Его базовый сценарий на первое полугодие: доллар по 64,5, нефть – выше 60 долларов, а индексы акций – на новых максимумах. Негативный сценарий: доллар по 65,5, нефть – ниже 55 за бочку, а индексы акций на 10–15% ниже уровней февраля.

Сергей Дайнека из «БКС Премьер» также считает, что ниже 66–67 рублей за доллар российская валюта вряд ли уйдет.

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