Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...

Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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              Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

              Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»   28 февраля 2020, 20:10
              Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам?

              Паника вокруг активного выхода коронавируса за пределы Китая и переоценки экономических рисков не утихает всю неделю. Новости пестрят сообщениями о новой смертельной географии, заражении сильных мира сего, закрытии целых районов на карантин, пустых полках в итальянских магазинах, отмене крупных международных мероприятия, например, автомобильного салона в Женеве.

              Начавшие падать в понедельник рынки продолжают это делать до сих пор. В пятницу рынки, нефть и рубль снова в большом минусе. Индекс S&P 500 за неделю  потерял 10,3%, российский фондовый рынок  не отстает. «Падение российского фондового рынка в феврале уже стало самым масштабным за всю историю торгов», – отмечает  главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              Стоимость нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель. Последний раз такая низкая цена была в декабре 2018 года.

              Рубль опустился до 67 за доллар и до 74 за евро. Такого не было уже больше полугода – с августа-сентября.  

              «То, что мы наблюдаем, является не только панической распродажей, но и ликвидацией тех позиций, которые приносили ранее наибольший доход. Такова рыночная природа: в периоды коррекций падает сильней то, что росло до этого наибольшими темпами. Происходит перетряска портфелей: инвесторов «вытряхивают» из акций и валют развивающихся рынков по всему миру, а  не только в России»,  - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              Как долго продлится обвал – вопрос. Одни ставят на то, что пике продлится еще несколько дней, другие допускают встряску в течение нескольких недель.

              «Размер, глубина, скорость и продолжительность падения рынков выглядят неадекватно тому, как развивается ситуация с коронавирусом. Продают все: и акции, и облигации, и золото, и даже наличные доллары, если менять их на евро и другие валюты, что крайне редко бывает на рынке», - указывает на необычность ситуации председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

              По его мнению, причина столь сильной реакции на вирус кроется в том, что торговля на рынках все больше завязана на алгоритмах и математических моделях: по факту 80% сделок на рынках совершают роботы, и большинство из них не учитывает макростатистику. Например, в России макростатистические данные по-прежнему хороши - и бюджет профицитный, и полная чаша резервов, и сальдо торговых операций положительное, и госдолги небольшие, которые перекрываются накоплениями, но рынки и рубль летят вниз. «Это не намеренная спекуляция, а скорее изъян в самой природе фондовых рынков», - поясняет Салыч.

              На самом деле, обвал рынков так или иначе должен был произойти. Просто потому, что рынок акций был сильно перегрет.

              «Обвал назрел еще в начале этого года по вполне объективным причинами. Ключевой фондовый рынок  - американский, обновил свой исторический максимум. К середине января эйфория на нем, и на российском рынке, уже выглядела необоснованной. Именно поэтому над рынками витало предчувствие спада»,

                – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.  Другое дело, что спад ожидали в связи с торговыми войнами, выходом Великобритании из ЕС или же в результате возможного военного столкновения США и Ирана. Вместо этого глобальным «черным лебедем» выступил коронавирус, поясняет эксперт.

              «Если бы не было коронавируса, формальным поводом для начала распродаж послужили бы какие-то другие события. В конце концов, природа рынков заключается в бесконечном росте и последующих спадах. Громкие новости служат лишь информационным сопровождением этого процесса»,  - рассуждает собеседник.

              Найти тех, кто выиграет от обвала рынков непросто – таких действительно немного. «В этой ситуации выигрывают только биржевые посредники, в том числе сами биржи, так как у них растут обороты торгов. А также те фонды, банки и индивидуальные инвесторы, которые сейчас скупают дешевеющие активы»,  – считает Салыч.

              «От сильных движений на рынках выигрывают, как обычно, спекулянты. Но не все и не всегда», - говорит Манжос. В числе бенефициаров, по его мнению, могут быть крупные инвестиционные фонды, например, фонд Баффета Berkshire. Они используют кризисное время для входа в резко подешевевшие активы, а потом годами ждут, когда купленный пакет акций не достигнет нового высокого уровня, чтобы выгодно его продать. «Кризис является желаемым временем для крупных долгосрочных инвесторов, которые стремятся идти «в ногу» с десятилетними экономическими циклами. Самое лучше время для входа в рынки наблюдалось после 1998 и 2008 годов»,  - говорит Виталий Манжос.

              В таком обвале рынков, кстати, есть один большой плюс. По сути, он очищает рынок от излишне раздутых в цене акций. «После такой встряски бумаги качественных компаний отрастают обратно, а вот сомнительные предприятия не растут или растут медленней, чем прежде. В итоге такая коррекция рынка акций предотвращает развитие финансовых кризисов в будущем. Пока признаков серьезного кризиса, сопровождающегося сокращением зарплат и рабочих мест, мы не видим»,  - говорит Геннадий Салыч.

              Что касается простых граждан, то паниковать и бежать в обменники для скупки долларов и евро – уже поздно. А вот с покупкой товаров, привязанных к валюте, можно и поспешить.

              «Если доллар задержится в зоне выше 66 рублей хотя бы на пару недель, то стоимость электроники, автомобилей, мебели и стройматериалов, отдельных видов пищевых продуктов, бытовой химии пойдет вверх. Не фатально, в пределах 5%, но тем не менее. Поэтому тем, кто собирался в ближайшее время покупать смартфон, планшет или авто, определенно стоит задуматься. У импортеров уйдет примерно месяц-два на то, чтобы обновить на складах импортные товары и поднять цены», - предупреждает Салыч. Стоимость авиабилетов и путевок все еще привязана к предыдущему курсу – их стоимость обычно обновляется в середине следующей рабочей недели, добавляет он. Впрочем, планировать отпуск за границей сейчас непросто – не знаешь, где через месяц будет вирус.

              Главный вопрос, на который сегодня пытаются ответить игроки рынка – как долго продлится распродажа, посеянным коронавирусной паникой, и чем все это в итоге закончится.

              Эксперты сходятся в одном – на этой недели дно падения еще не пройдено. «Предел «нормального» падения при коррекции обычно не превышает 20% от ближайших пиков. Сейчас мировые площадки прошли только 12% вниз с февральских максимумов, поэтому им еще есть куда падать»,  – говорит  председатель правления банка «Фридом Финанс».

              «Происходит масштабная перетряска портфелей, которая может растянуться еще на несколько дней. А если ситуация продолжит и далее преподносить неприятные сюрпризы – то и недель»,  - не исключает Купцикевич.

              Такая большая волатильность российской валюты скажется на решении Банка России по поводу ставки. В ближайшие месяцы регулятор вряд ли пойдет на снижение, считает Купчикевич.

              Ситуация может развиваться по двум сценариям – негативному или положительному. По словам Купцикевича, негативный вариант означает, что на рынках будет превалировать эффект домино, доллар в ближайшие пару недель может дойти до 70, а евро – до 77 рублей. Нефть может продолжить падение в область 45 долларов за баррель – к минимумам 2017 года.

              Рублю еще точно есть куда еще падать. «Российская валюта пока упала только на 6%, тогда как нефть подешевела уже на 22%.  Падение нефтяных котировок ниже 50 долларов за баррель станет для бюджета критическим и реакция рубля будет более стремительной, что, безусловно, скажется на ОФЗ и приведет к бегству нерезидентов и продажам валютных облигаций»,  - отмечает Искандер Луцко. По его оценке, при нефти в 50-51 доллар за баррель справедливая цена 67 рублей за доллар, а при нефти 45 долларов – уже 70 рублей за доллар.

              Нефть Brent уже опустились до 50 долларов за баррель, а Urals до 49 долларов. «Это означает снижение нефтегазовых доходов как минимум на 15-20% при условии повышенных расходов на социальные и нацпроекты согласно указам президента в начале года»,  - посчитал Луцко. Если Urals подешевеет еще на 18% до 40 долларов за баррель,  то бюджет России станет дефицитным, при условии, что расходы дополнительно не увеличатся, добавляет он.

              Впрочем, есть вариант, что в таком пике ситуация ненадолго. «Рискну предположить, что правильней ожидать снижения градуса напряженности на рынках. Рассчитывать на разворот можно в случае объявления каких-то экстренных стимулирующих мер мирового масштаба. Разворот вовсе не означает откат к уровням начала этой недели. Но вполне возможно, что в какой-то момент в последующие пять торговых дней рынки сумеют стабилизироваться. Восстановление, зачастую, занимает намного больше времени, нежели спад. Впрочем, рубль, хоть и более размеренно, но может продолжить свое ослабление и в этих условиях», - говорит Купцикевич.

              Рано или поздно, но рынки акций восстановятся, нефть и рубль – тоже, согласен Салыч. «Белым лебедем» могут стать, например, новости о разработке противовирусного препарата, который остановит смертельную болезнь. 

              Министр финансов России Антон Силуанов уверил, что российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен и готов к любым изменениям. Каких-то мер, по его словам, предпринимать не нужно. «Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель – я фантазирую – мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы», – цитирует РИА «Новости» Силуанова. По его словам, бюджет балансирует при цене на нефть в 42 доллара за баррель. При этом, долго низких цен на нефть не должно быть, поскольку «себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше». 

              Действительно, черному золоту могут помочь либо в ОПЕК+, либо рынок сам отрегулирует цену. «Баррель ниже 55 долларов дольше месяца обычно не держится, поскольку сланцевые компании в США начинают массово сворачивать производство и создают дефицит сырья. Соответственно, мы можем рассчитывать на возврат рубля к тем курсам, которые были при нефти по 55 рублей и выше. Это не выше 66 рублей, а в перспективе полугода – вероятно, и ниже 65 рублей»,  - считает Геннадий Салыч. 

              Он согласен, что запас прочности сохраняется благодаря гибкому бюджетному правилу и плавающему рублю.«Все, что нефтяники недоберут в виде экспортных доходов в твердой валюте, государство доберет в бюджет за счет временной девальвации рубля», - говорит Салыч. И, конечно, Россия накопила огромный объем валютных резервов, которые защищают рубль от чрезмерной девальвации. «Более полутриллиона долларов в госбумагах и золотых слитках защищает российскую валюту от падения в экстремальную зону 70+ и тем более 80+ рублей за доллар»,  - заключает собеседник.

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