Над Ростовской областью отразили атаку беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны поразили в Миллеровском и Каменском районах, уточнил губернатор в Max.

Он добавил, что сведения о пострадавших и последствиях на земле пока не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Ростовской областью силы ПВО отразили массированную атаку 50 беспилотников.

Несколькими днями ранее системы противовоздушной обороны сбили над регионом более 90 дронов и ракет.

В конце августа военные уничтожили свыше 70 украинских аппаратов в семи районах области.