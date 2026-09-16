Tекст: Алексей Дегтярёв

«Разведка вскрыла опорный пункт ВСУ и рядом с ним скопление живой силы противника. Мы получили точные координаты... и отработали залпом. Все снаряды легли точно в цель – опорный пункт разрушен, живая сила уничтожена», – сказал собеседник РИА «Новости».

Командир также отметил, что противник понес серьезные потери на данном участке. Военнослужащие работают быстро и слаженно, не оставляя врагу шансов уйти от огня.

В начале сентября российские войска поразили живую силу и технику противника в Сумской области.

В августе десантники из Костромской области уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в Херсонской области с помощью РСЗО «Град».

В апреле расчет РСЗО «Град» ВДВ поразил скопление украинской пехоты на правом берегу Днепра.