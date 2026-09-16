На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
«Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области
Расчет РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» поразил опорный пункт и скопление солдат ВСУ в Сумской области, сообщил командир боевой машины с позывным Мусат.
«Разведка вскрыла опорный пункт ВСУ и рядом с ним скопление живой силы противника. Мы получили точные координаты... и отработали залпом. Все снаряды легли точно в цель – опорный пункт разрушен, живая сила уничтожена», – сказал собеседник РИА «Новости».
Командир также отметил, что противник понес серьезные потери на данном участке. Военнослужащие работают быстро и слаженно, не оставляя врагу шансов уйти от огня.
В начале сентября российские войска поразили живую силу и технику противника в Сумской области.
В августе десантники из Костромской области уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в Херсонской области с помощью РСЗО «Град».
В апреле расчет РСЗО «Град» ВДВ поразил скопление украинской пехоты на правом берегу Днепра.