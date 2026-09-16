На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Спецслужбы задержали диверсанта за попытку подрыва военных в Горловке
УФСБ по ДНР сообщило о задержании диверсанта в Горловке
Спецслужбы ДНР задержали жителя Горловки, который пытался взорвать российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
Сотрудники спецслужб ДНР задержали жителя Горловки по подозрению в подготовке теракта против российских военных, передает ТАСС.
«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Горловки, который пытался совершить террористический акт в отношении российских военнослужащих. Установлено, что мужчина по заданию украинских спецслужб собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с дополнительными поражающими элементами и заложил СВУ на пути следования российских военнослужащих», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Заложенную взрывчатку диверсант привел в действие самостоятельно. Выяснилось, что задержанный также выполнял другие поручения украинских кураторов, снимая на видео последствия ударов ВСУ по жилым кварталам Горловки и прилегающих территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле спецслужбы предотвратили серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих. Весной силовики задержали в ДНР завербованного Украиной мужчину с самодельной бомбой. В прошлом году другой местный житель планировал убийство руководителя одного из органов власти республики.