ФСБ задержала в ДНР мужчину по подозрению в подготовке теракта

Tекст: Вера Басилая

Как отметили в УФСБ, мужчина планировал совершить теракт против высокопоставленного сотрудника одного из органов власти ДНР. Помимо этого, он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных, передает ТАСС.

Также подозреваемый, по информации силовиков, занимался незаконным оборотом взрывчатки. В ведомстве уточнили, что по заданию украинских кураторов мужчина изымал из ранее подготовленных схронов компоненты, и собирал из них самодельные взрывные устройства для терактов в ДНР.

По результатам расследования, следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило против задержанного уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, покушении на террористический акт и государственной измене.

Ранее суд приговорил жительницу Петербурга и Карелии к 14 годам колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

ФСБ задержала жителя Петербурга по делу о передаче данных ГУР Минобороны Украины.

Мужчину из села Оленевка в Крыму приговорили к 17 годам колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовали для ракетных ударов.