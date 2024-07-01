Самолёт F-35 Lightning II

История создания



F-35 Lightning II является разработкой американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Компания выиграла соответствующий конкурс в 2001 году, предоставив более технологичный прототип, чем концерн «Боинг». Но серийное производство самолётов началось лишь с 2011 года в рамках межгосударственной программы JSF. Она финансируется Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Канадой, Норвегией и США. Кроме того, в этих странах развёрнуто производство компонентов истребителей.

Интересные факты: изначально в программе JSF также участвовала Турция, но была исключена из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2019 году. Постоянный рост расходов на производство и затягивание сроков поставок вынудили Данию (2010) и Австралию (2011) попытаться отказаться от приобретения этих самолётов, но в итоге они продолжили сотрудничество. Значительный вклад в модификацию серийных F-35 с 2011 года вносят израильские конструкторы.

Необходимость в разработке «единого ударного истребителя» возникла в США в 90-х годах XX века. Это было связано с распадом СССР и закономерным сокращением военного бюджета США. По планам Пентагона, новый самолёт должен был заменить дорогостоящие и устаревающие машины разных типов – прежде всего, истребитель F-16 Fighting Falcon, палубный штурмовик Grumman A-6 Intruder, истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и многие другие модели.

Первый предсерийный экземпляр появился в 2006 году и получил название Lightning II, в честь тяжёлого истребителя времён Второй мировой войны Lockheed P-38. К 2018 году было выпущено около 300 единиц разных модификаций и на тот момент стоимость программы составила 46 млрд долларов. Тогда же вице-адмиралом Мэтом Уинтером, ответственным за реализацию проекта, были выявлены первые проблемы: дефекты двигателей, системы жизнеобеспечения лётчиков и дефицит запчастей.

Пришлось расширять производство и вносить изменения в конструкцию, из-за чего значительно выросли расходы и были сдвинуты сроки реализации программы. К 2023 году удалось выпустить лишь 1000 самолётов из запланированных 3500. По прогнозам, F-35 будут эксплуатировать как минимум до 2070 года. За этот период только США потратят на их закупку, содержание и ремонт не менее 1 трлн. долларов, поэтому данная модель претендует на звание самой дорогостоящей системы вооружения в истории.

Характеристики и преимущества F-35 Lightning II

Это однодвигательный сверхзвуковой всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик, рассчитанный на экипаж из одного человека. Моноплан с трапециевидным крылом, вобравший в себя лучшие технологические решения, опробованные на F-22 Raptor. Его длина составляет от 15,57 до 15,67 м, а масса без боекомплекта – от 13290 до 15686 кг (в зависимости от модификации). Турбореактивный двигатель расположен в хвостовой части, благодаря ему удаётся развивать скорость до 1930 км/ч.

Самолёты могут нести на себе боеприпасы, масса которых не превышает 17600 кг для F-35A, 11200 кг для F-35B и 14600 кг для F-35C. Их размещают как в грузовых отсеках, так и на внешней подвеске. Истребители оснащены двухконтурным двигателем Pratt&Whitney F-135, обеспечивающим бесфорсажную тягу 13000 кгс. В режиме форсажа он выдаёт 19,5 тыс. кгс. Благодаря малоотражающей форме корпуса и наличию радиопоглощающих материалов на его поверхности обеспечивается минимальная радиолокационная заметность.

В комплект стандартного вооружения входят две управляемые ракеты класса «воздух-воздух» (AIM-9/120/132) и 2 корректируемые авиабомбы (GBU-32 JDAM). Кроме того, предусмотрено и пушечное вооружение: четырёхствольная пушка 25 мм GAU-22/A с темпом стрельбы 3300 выстрелов в минуту. Установленная в фюзеляж система инфракрасных датчиков эффективно обнаруживает пуски ракет на расстоянии в 1300 км. Шлем пилота разработан с использованием технологии дополненной реальности. Обзор и целеуказание ему обеспечивает инфракрасная CCD-TV камера.

Дальность полёта разных модификаций F-35 колеблется в диапазоне от 1670 до 2220 км, крейсерская скорость — 850 км/ч. Расстояние, на котором истребители могут эффективно выполнять боевые задачи без БТП и дозаправки в воздухе, составляет от 833 км у F35B до 1140 км у F35C. Конструкция способна выдерживать перегрузки в 7-9 G. В конце 2023 года F-35A был сертифицирован для применения тактического ядерного оружия (бомбы B61-12).

Основные модификации

Существуют три версии, разработанные для разных родов войск. Они способны с одинаковой успешностью вести воздушные бои и атаковать наземные (надводные) цели. Их компоненты взаимозаменяемы на 70-90%, что облегчает ремонт и эксплуатацию техники в боевых условиях. Такая унификация облегчает и процесс подготовки пилотов, которые способны управлять машинами всех типов. Однако обучение лётчиков проходит достаточно долго.

Так, для ВВС США создан F-35A, являющаяся самым простым, дешёвым и распространённым типом данного самолета. Его стоимость составляет около 82,5 млн долларов. Час полёта на такой машине обходится военному ведомству США в 45000$. Машина способна взлетать и садиться только на стандартные аэродромы, но отличается лучшей манёвренностью среди всех представителей серии. Может выдерживать перегрузки до 9G. Только эта модификация приспособлена для использования ракет с ядерными боеголовками.

Интересные факты: на базе F-35A была создана адаптированная под израильские условия версия F-35I «Адир». Она оснащена местным бортовым радиоэлектронным оборудованием: системами управления огнём и радиоэлектронной борьбы. Укомплектована ракетным вооружением локального производства, а также переработанной системой наведения и перехвата. Запланированы и другие модификации. Для обледенелых аэродромов Норвегии был разработан самолёт CF-35 с тормозным парашютом и возможностью дозаправки в воздухе.

F-35B отличается возможностью короткого взлёта и вертикальной посадки. Это обеспечивается соплом, способным поворачиваться на 95 градусов, а также подъёмным вентилятором, находящимся за кабиной пилота. Разработкой двигателя занималась компания Rolls-Royce. Самолёт не дешёвый (109 млн. долларов) и предназначен для базирования на лёгких авианосцах и десантных кораблях. Он активно используется Корпусом морской пехоты США и Британским Королевским флотом, но для него характерна ограниченная дальность полёта: 1670 км.

F-35C является палубным истребителем. Он отличается увеличенными показателями размаха (13,1 м) и площади крыла (62,1 кв. метра), а также дальности полёта (2220 км). Самолёт оснащён посадочным крюком и взлетает с помощью катапульты. Его стоимость составляет около 102,1 млн. долларов. Однако у данной модификации есть серьёзный недостаток. При длительных полётах на сверхзвуковой скорости и больших высотах утрачивает свои стелс-свойства из-за получения повреждений корпуса и антенн. Данный дефект так и не был исправлен.

Распространение F-35 Lightning II в мире

Помимо основателей и партнёров программы к ней со временем присоединились другие страны. Так, Израиль и Сингапур приобретут 75 и 20 машин соответственно. Кроме того, Бельгия (34 единицы), Германия (35), Польша (32), Финляндия (64), Южная Корея (65) и Япония (147) получили статус иностранных участников военных продаж. Первый из 138 «международных» F-35 был передан Великобритании в 2011 году.

Также соглашения о продаже данных самолётов заключены с Чехией (24) и Швейцарией (36). В начале 2024 года были одобрены поставки 40 истребителей Греции. Стоимость контракта оценивается в 8,6 млрд долларов.

Производство комплектующих и сборка готовых машин осуществляется не только на территории США. Например, с 2013 года Израиль занимается выпуском крыльев. В 2016 году японская корпорация Mitsubishi создала предприятие по сборке самолётов в Нагое, а в 2017 году был открыт соответствующий цех в Италии (Новаре).

Современное использование

F-35 уже применялись в ходе боевых действий. Ещё в 2018 году израильские лётчики наносили удары по военным объектам Сирии. Тогда же Корпус морской пехоты США применил F-35B для обстрела талибов в Афганистане. В 2019 году американские ВВС использовали классическую модель для бомбардировки позиций террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке. Кроме того, израильтяне успешно отразили с помощью этих самолётов атаку иранских дронов весной 2024 года.

Проект F-35 всё ещё не закончен: постоянно проводятся испытания и модернизация техники. Его развитие может затянуться на несколько десятилетий. И все же, несмотря на дороговизну программы и наличие ряда дефектов, самолёты продаются по всему миру.