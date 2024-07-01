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    1 июля 2024, 13:46 • Справки

    Самолет F-22 Raptor

    Самолет F-22 Raptor
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Многоцелевой истребитель Raptor является первым представителем пятого поколения истребителей, официально принятым на вооружение. Задачи F-22: гарантировать превосходство в воздухе, обеспечить прикрытие сухопутным силам. Преимущества самолета в его низкой заметности и мощном комплексе радиолокационного оборудования.

    Предпосылки для разработки нового самолета

    Требования к истребителю пятого поколения были сформулированы в рамках дальнейшего развития стратегической концепции, принятой МО США. Идея воздушного превосходства противопоставлялась советской теории «артиллерийской армии». На первом этапе боевых действий предполагалось уничтожение радиолокационных и командных центров высокоточным оружием, подавление ПВО, что означало разрушение организационной структуры войск (наступление невозможно, оборона затруднена). Далее в бой вступали сухопутные силы при поддержке авиации.

    Для решения указанных задач была необходима принципиально новая машина, в то же время обладающая всеми достоинствами истребителя предыдущего поколения F-15 (летные характеристики, радар дальнего действия). «Классические стелсы» могли выполнять лишь функции бомбардировщиков. Raptor изначально создавался как малозаметный самолет со всеми возможностями передового фронтового истребителя (ATF), способного вести воздушный бой. Холодная война завершилась до первого полета серийного F-22, который состоялся только в 1997 году. Но его концепция не потеряла актуальность.

    Во многих странах копировалась советская модель (Египет, Ирак, Китай, КНДР), но при отсутствии возможности обеспечить прикрытие современными средствами ПВО (за исключением КНР). Также применение истребителя-невидимки оправдано в условиях локальных конфликтов.

    Краткий экскурс в историю

    Концепция фронтового истребителя следующего поколения получила в США внятные очертания к 1981 году. После ряда корректировок и согласований ВВС объявили тендер на проект летом 1986 года. Участниками стали две команды. В первую входили корпорации Lockheed, Boeing, General Dynamics, именно они стали победителями. Вторая команда состояла из специалистов компаний Northrop и McDonnel Douglas.

    В процессе проектирования из технического задания исключили дополнительную боковую РЛС и резервную станцию (вспомогательную, оптико-локационную), упростили комплекс предупреждения об обнаружении и атаках. Оптимизация конструкции была обусловлена необходимостью снизить итоговую стоимость самолета.

    Дебютный предсерийный полет Raptor состоялся в 1994 году, производство для ВВС началось спустя три года. Официально самолет принят на вооружение с 2005 года, но эксплуатировался военными уже в 1999 году (эскадрильями на базах «Неллис» и «Ленгли»).

    Конструкция, технические характеристики, достоинства и недостатки F-22

    Доля термостойких полимеров в конструкции истребителя около 50%. Также используются титановые и алюминиевые сплавы. Преобладают радиопоглощающие материалы (РПМ) и углепластики с повышенными характеристиками допускаемой повреждаемости. Кроме того, заметность F-22 снижается за счет особой пилообразной формы отдельных элементов: створок отсеков, стыков между фонарем и фюзеляжем.

    Основное вооружение размещается внутри фюзеляжа. Внешние подвески предусмотрены в качестве дополнения, чтобы нести расширенный боекомплект и больше топлива. Самолет имеет длину 18,9 м, массу 19 700 кг без нагрузки и размах крыла 13,56 м, площадь поверхности которого 78,04 кв. метров. Боевая живучесть F-22 предполагает определенную устойчивость к попаданиям из 30-мм авиационных пушек. Указанный калибр является основным для истребителей советского образца и войскового ПВО (ранее «Тунгуска», в наше время «Панцирь»).

    Летные характеристики, силовая установка

    Нормальная взлетная масса F-22 29 200 кг (с полной заправкой – 8200 кг приходится на топливо), максимальный допустимый показатель 38 000 кг, что дает возможность нести дополнительные баки с горючим. При использовании ПТБ запас топлива увеличивается до 11 900 кг. Самолет способен развивать скорость до 2410 км/ч на форсаже (1963 км/ч в нормальном режиме, 1490 км/ч у поверхности). Предельная дальность полета (перегоночная с ПТБ) 2960 км, боевой радиус 760 км, потолок 20 км.

    «Раптор» оснащен парой двухконтурных двигателей турбореактивного типа. Важная особенность агрегатов в наличии вектора тяги, который управляется в вертикальной плоскости. Сопла плоские, выполнены на керамической основе. Это создает минимальную вероятность обнаружения в инфракрасном режиме.

    Радиолокационное оборудование и прочая электроника

    Штатные РЛС F-22 могут обнаруживать быстролетящие истребители на расстоянии до 193–225 км, крылатые ракеты за 110–125 км. Комплекс AN/APG-77 осуществляет поиск, излучая низкоэнергетические импульсы в широком диапазоне, что дает «Раптору» возможность оставаться незамеченным. Также предусмотрен комплекс предупреждения об облучении с 30 датчиками, способный опознавать объекты, удаленные вплоть до 460 км.

    В конструкции F-22 нет инфракрасных датчиков, что осложняет идентификацию самолетов ночью. Также система скрытого обмена данными IFDL предназначена для коммуникации с «Рапторами», но не с истребителями другого типа.

    Вооружение

    F-22 способен осуществлять пуск ракет и сброс авиабомб из внутренних отсеков, находясь в режиме сверхзвуковой скорости. Машина совместима с корректируемыми и управляемыми высокоточными бомбами JDAM, GBU-39, SDB-53/B. Арсенал «воздух – воздух» представлен всепогодными AIM-120C AMRAAM (шесть штук, средняя дальность) и AIM-9M (инфракрасная головка самонаведения, ближний бой, две штуки).

    Также на «Раптор» установлена скорострельная автоматическая пушка M61 Vulcan калибра 20-мм (вращающийся ствольный блок, воздушное охлаждение). Боекомплект 480 снарядов. Наличие пушки оправдано высокой вероятностью сближения в условиях ночного воздушного боя. Подобные ситуации многократно происходили во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, а также в Югославии.

    Согласно основной тактической модели, в ходе боестолкновения с самолетами противника F-22 начинает издалека атаку ракетами AIM-120C, оставаясь незамеченным. Далее истребители сближаются, если не все цели поражены, «Раптор» переходит на оружие ближнего боя: ракеты AIM-9M и Vulcan.

    AIM-120С AMRAAM – сравнительно новая ракета, выпускается серийно с 1991 года. Аббревиатура «C» относится к модификации под установку именно на F-22. Такие изделия имеют усовершенствованную систему инерциального наведения и минимальное аэродинамическое сопротивление. При этом AIM-9M представляет собой глубокую модернизацию модели 1950-х годов: повышенная устойчивость к помехам, неконтактный взрыватель.

    Основной тип авиабомбы для F-22 – JDAM: корректируемые боеприпасы, с помощью которых можно поражать цели на расстоянии до 75 км. Масса варьируется от 230 до 960 кг, в зависимости от модификации. К середине корпуса бомбы крепятся крылья, хвостовой блок имеет управляемое оперение и встроенный навигационный компьютер.

    M61 – это классическая авиационная пушка, которая устанавливается на самолеты ВВС США и другую технику с 1959 года, реализована по схеме Гатлинга. Орудие имеет скорострельность до 6600 выстрелов в минуту, оснащено гидравлическим приводом.

    Модификации и дальнейшее развитие

    Из-за высокой себестоимости и сложности обслуживания программу серийного производства F-22 свернули. За период с 1997 по 2011 год было выпущено 187 «рапторов». Конструкция совершенствовалась только в части повышения срока службы антирадарного покрытия. Дальнейшей эволюцией Raptor стало появление многофункционального F-35, который получил более широкое боевое применение. «Младший брат» F-22 выпускается в трех модификациях: для стандартных ВПП, с возможностью вертикального взлета и палубная версия, которая поставляется союзникам США.

    Экспорт, боевое применение

    F-22 эксплуатируется только в США: поставки самолета за рубеж запрещены на уровне законодательства. Истребитель состоит на вооружении ВВС, а также Национальной гвардии. Машина активно применялась и применяется в Сирии, ранее использовалась для ударов по базам талибов в Афганистане. О потерях среди F-22 в ходе боевых вылетов информации нет. Количество аварий по техническим причинам соответствует допустимому уровню с поправкой на часы налета.

    Данные истребители по-прежнему состоят на вооружении ВВС США, дополняя эскадрильи F-15, F-16 и F-18. Машина считается наиболее совершенной из числа принятых на вооружение, но сложна в эксплуатации. При обновлении парка боевых самолетов стран НАТО и Израиля упор сделан на F-35, который дешевле и проще в обслуживании.

    «Раптор» может использоваться только при наличии полноценных ВПП в радиусе боевого применения (760 км) либо с навесными баками / в сопровождении самолетов-заправщиков. Также аэродромы должны иметь подходящее техническое оснащение.

    Вывод

    В ходе сотен учебных боев с американскими истребителями предыдущих серий F-22 продемонстрировал абсолютное превосходство, условных потерь не зафиксировано. Поединки с европейскими Eurofighter Typhoon, которые также относятся к пятому поколению, проходили на равных. Raptor выигрывал на дальней дистанции, но несколько уступал при сближении. Результаты отражают первоначальную идею самолета: «первый обнаружил – первый поразил».

    Союзники упрекают Пентагон из-за поставок F-35 вместо F-22. Подобную критику нельзя считать обоснованной: эффективное применение Raptor возможно только при надлежащем техническом обслуживании и в связке с другими элементами ВВС. Любая техника создается под соответствующую стратегию и может оказаться бесполезна в отрыве от общей концепции.

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