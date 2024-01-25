СУ-35С: сверхманевренный и экстремально опасный

Создать самолет, которого еще не было!



История создания Су-35С своими корнями уходит в 1970-е годы прошлого столетия. 3 марта 1971 года конструкторы бюро Павла Сухого получили задание начать разработку принципиально нового самолета, который был бы способен в равной степени вести воздушный бой и уничтожать нарушителей воздушного пространства страны, фактически выполняя задачи авиации противовоздушной обороны. По словам Павла Батицкого, занимавшего тогда пост главкома ПВО, предстояло создать самолет-истребитель и одновременно истребитель-перехватчик.



Уничтожать вражеские самолеты во время ближнего боя, «работать» по любым воздушным целям как на средних, так и на малых дистанциях, проводить авиаразведку, прикрывать наземные объекты и расположение войск, вести бой в любых метеоусловиях и на любых высотах – это далеко не полный перечень тех боевых задач, которые ставились перед создаваемой машиной. Проектируемый конструкторами Сухого истребитель должен противостоять фактически всем применяющимся на тот момент боевым самолетам! Таких в СССР еще не было.



Постановление о создании крылатой машины, получившей наименование Су-27, было принято Советом министров 19 января 1976 года. Начавшиеся летные испытания опытного образца дали довольно противоречивую оценку новому истребителю. Превосходя, например, своего заокеанского «визави» F-15 в сугубо боевых возможностях, «двадцать седьмой» уступал ему в летных качествах. Необходима была серьезная доработка, изложенная в двадцати пунктах проектной документации.



От первого варианта сохранились… катапультное кресло и шины колес на стойках шасси. Название фактически новой машины тоже оставили прежним – Су-27. Испытания самолета стоили жизни двум летчикам – Александру Комарову и Герою Советского Союза Евгению Соловьеву. В ходе многолетних испытаний истребитель установил 27 мировых рекордов по скорости полета и подъема в воздух. Например, в 1987 году летчик-испытатель Николай Садовников всего за 76 секунд поднял машину в воздух на высоту 15 тыс. метров. 23 августа 1990 года истребитель был принят на вооружение.



Совершенство не знает предела!



Уже после завершения проектных работ по первому варианту «двадцать седьмого» конструкторы всерьез задумались о создании нового модернизированного самолета – более современного, чем еще даже не запущенный в серийное производство предшественник. Предполагалось улучшить вооружение и оснастить машину более современным оборудованием. Несколько лет проект оставался только на бумаге и в представлениях специалистов, но 29 декабря 1983 года Совмин СССР издал постановление о необходимости разработки обновленного варианта Су-27.



Изначально новую модель назвали Су-27М. Для размещения новой аппаратуры увеличили хвостовую часть, к системе слежения добавили тепловизор и лазерный дальномер-целеуказатель. В носовой части разместили радиолокационную систему, которая позволяла обнаруживать одновременно 24 цели. Абсолютным ноу-хау отечественной авиации того времени стало использование в кабине пилота жидкокристаллических экранов с кнопочным управлением. Арсенал истребителя пополнился авиационными ракетами класса «воздух – воздух».





Первый опытный полет новой машины состоялся в 1988 году. В 1992-м самолет переименовали, назвав его Су-35. Именно под таким названием его предполагалось экспортировать, хотя в документах оставшиеся в России такие истребители обозначаются Су-27М. Через три года была выпущена серия из трех первых образцов. В 1996-м для окончательной оценки летных и боевых качеств их отправили специалистам из Государственного летно-испытательного центра. Проверяющие вынесли положительный вердикт, но… кризис 1990-х годов и катастрофическая нехватка средств помешали дальнейшим разработкам.



Эти три крылатые машины, созданные и проверенные еще в первой половине 1990-х, в 2003 году были переданы знаменитой авиационной группе высшего пилотажа «Русские витязи». Только в 2005-м было решено вернуться к «тридцать пятому» проекту: существенно его улучшив, ему дали обозначение Су-35БМ (большая модернизация). Военная промышленность вставала на ноги, страна нуждалась в новых истребителях так называемого поколения «4++», способных заметно превзойти как своих предшественников, так и многочисленных зарубежных «коллег».



Самый современный в России



Первый образец новой «Сушки» был готов в августе 2007 года. 19 февраля 2008-го летчик-испытатель Сергей Богдан впервые поднял ее в воздух. Серийное производство новой крылатой техники, получившей обозначение Су-35С, началось на авиазаводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В 2009-м ОКБ Сухого и Минобороны РФ заключили контракт о поставке 48 истребителей до 2015 года. К 2023 году ВКС России уже получили пять партий таких самолетов.



Юрий Борисов, занимавший в 2012–2018 годах должность замминистра обороны, заявил, что новому самолету в мире просто нет равных. И подчеркнул, что будущее у «тридцать пятого» очень большое. Не менее достойным является и его настоящее. 22-метровый истребитель способен осуществить почти вертикальный взлет и развить на высоте максимальную скорость до 2500 км/ч (у земли – 1400 км/ч). И это при увеличенном весе: если Су-27 нес 9,6 тонны топлива, то 35-тонный Су-35С способен взять с собой уже 11,3 тонны.



Два турбореактивных двигателя машины рассчитаны на 4000 часов работы. На подвеске самолета – 12 узлов для прикрепления бомб и два для контейнеров системы радиоэлектронной борьбы. Боекомплект весит восемь тонн. В него входят управляемые ракеты «воздух – воздух» средней и малой дальности, противокорабельные ракеты «воздух – земля» большой и средней дальности, высокоточные снаряды, неуправляемые ракеты, авиапушка (в боекомплекте последней 150 патронов калибра 30 мм). Список весьма впечатляющий.



На борту установлена одна из самых мощных радиолокационных систем управления в мире – «Ирбис». Она позволяет обнаружить любую цель на расстоянии до 400 км на встречных курсах и до 150 км – на догонных, «вести» одновременно четыре наземные цели и до 30 воздушных, наносить удары сразу по восьми из них. РЛС с фазированной антенной решеткой «Ирбис» работает в условиях естественных и организованных помех при любых погодных условиях.



Во время полета истребитель имеет возможность быстрого разворота вокруг собственной оси. Это делается для проведения моментальной атаки на оказавшегося сзади противника. Великолепен «тридцать пятый» и во время преследования воздушной цели. Он очень устойчив, хорошо слушается пилота (в экипаже один человек), легко выполняет 360-градусные виражи. Во время работы в парах два Су-35С способны вести обзор на 400 км вокруг. Все эти характеристики нашли подтверждение в реальных боевых условиях.



Где-то в небесах…



В 2016 году Су-35С «ушел на фронт». Местом боевого крещения для истребителя стала Сирия. «Опасный самолет», как его прозвали многочисленные западные издания, показал себя во всей боевой мощи. Уничтожение всевозможных воздушных и наземных целей, прикрытие других самолетов, сопровождение дальней авиации – вот далеко не полный перечень задач, которые выполняли российские истребители, круглосуточно дежурившие на авиабазе Хмеймим.



Тогда же выявились заметные преимущества «опасного самолета» перед его натовскими «коллегами». В частности, как справедливо отмечали и российские, и зарубежные специалисты, американский F-35 не обладает такой же маневренностью и возможностью моментально перестраиваться на другую цель. Широкую известность получил эпизод, когда другой «американец», F-22, в декабре 2017 года при приближении Су-35С моментально… покинул район нахождения российских самолетов.



Открытые источники говорят, что в конце 2023 года на боевом посту ВКС России было уже более 120 самолетов Су-35С. Они поставляются и на экспорт. Так, в 2015 году был подписан контракт на 2,5 млрд долларов о передаче 24 истребителей Китаю. «В работе» находятся заказы от Малайзии, Индии, Алжира, Египта и Арабских Эмиратов. В 2023 году две эскадрильи «тридцать пятых» заказало правительство Ирана. Интересно, что наряду с Су-35С Иран приобретает и различные средства ПВО, а также самолеты Су-30 и другое вооружение российского производства.



История самолетов Сухого продолжается. В перспективе – серийное производство и поставки в действующую армию представителей уже пятого поколения истребителей – Су-57. Но это в перспективе. К тому же, как совершенно справедливо отмечают специалисты в области авиации, «тридцать пятый» не устареет еще очень долго. За ним не только большое будущее. Этот самолет уже в настоящем вписал золотыми буквами свое название в историю отечественной военной авиации.