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    28 ноября 2023, 13:41

    Вертолёт Ка-52: «Аллигатор» специального назначения

    Вертолёт Ка-52: «Аллигатор» специального назначения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Многоцелевой. Разведывательный. Ударный. Популярный. Легендарный. Казавшийся сначала фантастической разработкой и получивший за границей наименование «Обманщик». Все это – о боевом вертолете Ка-52, известном сегодня во всем мире под хищным именем «Аллигатор». Вот уже 15 лет с конвейера сходят все новые и новые единицы этой грозной и эффективной в боевом применении машины.

    Детище «Черной акулы»

    Еще в 1984 году в среде советских оружейников возникла идея о создании ударного вертолета с экипажем, состоящим из двух человек. Изначально такой вертолет рассчитывали сконструировать как разведывательный и, возможно, добились бы результата, но… Распад советского государства и грянувшие реформы начала 1990-х поставили в затруднительное положение оборонную промышленность в целом и вертолетное дело, в частности.

    В августе 1995 года официально приняли на вооружение так называемую «Черную акулу» – вертолет Ка-50. Своим названием машина была обязана одноименному фильму, в котором использовался опытный образец «Акулы», пятый по счету. Интересно, что разработкой вертолета занималось конструкторское бюро Николая Камова, неофициально считавшееся «флотским» и проектировавшее корабельные винтокрылые машины. А руководил созданием «пятидесятого» лично главный конструктор бюро Сергей Михеев.

    Предполагалось наладить серийное производство и предложить армии несколько сотен «Акул», но… грохотавшие преобразования и финансовый кризис свели на нет многие начиная конструкторов. Вместо обещанных сотен было выпущено всего полтора десятка машин. Они успели «отметиться» на нескольких выставках в Англии и Франции. Практическое применение «Акулы» получили во вторую Чеченскую кампанию. А в 2009-м официально объявили о прекращении выпуска Ка-50. Четыре вертолета продолжают службу и сегодня. Но в качестве учебных.

    Еще во время эксплуатации одноместного Ка-50 Михеев предложил дополнить экипаж еще одним вертолетчиком, поручив ему работу со всей оптической и электронной «начинкой» будущего вертолета. Кресла экипажа предполагалось установить рядом, а не «гуськом», что являлось новаторством.

    Потребовались серьезные доработки, изменение дизайна вертолетной кабины… На работу ушло около двух лет. 25 июня 1997 года испытатель Александр Смирнов совершил первый полет на новом вертолете, получившем серийное наименование Ка-52.

    «Пятьдесят второй» отличался от своего предшественника не только увеличенной вдвое численностью экипажа. Новый вертолет оснащён электроникой, необходимой для проведения разведки, обнаружения противника, осуществления связи, защиты от вражеских ракет и т.п. В результате этих дополнений машина заметно прибавила в весе, достигнув 11 тонн. Чтобы данный факт не превратился в недостаток, пришлось устанавливать более мощные двигатели.

    «Аллигатор»-охотник

    В 2006 году летальный аппарат был доработан и через два года поступил в серийное производство. Несмотря на довольно значительный вес, «Аллигатор» оказался способен выполнять фактически те же действия и фигуры пилотажа, что и «Черная акула». Нарушая в каком-то смысле законы физики и авиастроения. Может быть, поэтому в Соединенных Штатах Америки вертолет и нарекли Hokum, что переводится на русский язык как «обманщик» или «мошенник». «Обманутым» американцам создать у себя что-то аналогичное так и не удалось.

    Сегодня 16-метровый «Аллигатор» способен подняться на высоту около 5 км и набрать скорость 255 км/ч. Вертолет работает абсолютно в любых природных условиях и в любое время суток. Оба пилота имеют доступ ко всей системе управления оборудованием и установленным на борту машины боекомплектом, что позволяет членам экипажа дублировать друг друга во время полетов. Установленная на «пятьдесят втором» система слежения дает возможность поражать как статичные, так и подвижные цели на расстоянии 8 км днем и 5 км – ночью.


    Для этого в вертолетном арсенале есть 30-миллиметровая авиапушка с 460 зарядами, комплект 80-миллиметровых и 122-миллиметровых неуправляемых ракет (80 и 10 соответственно), так называемые ПТУРы (управляемые противотанковые ракеты) и даже авиабомбы. Система «Арбалет» отвечает за поиск целей и предупреждает экипаж о метеорологических проблемах, а бронированная кабина способна защитить пилотов при попадании 23-миллиметрового снаряда. На случай аварий предусмотрена система катапультирования.

    В 2011 году Россия договорилась с Францией о поставках десантных кораблей Mistral. На приобретенных судах предполагалось размещение ударных вертолетов, представлявших собой модификацию Ка-52, так называемые вертолеты Ка-52К (или «Катраны»). От классического варианта корабельные «Аллигаторы» отличались укороченным крылом и возможностью складывания винтовых лопастей. Конструкторы позаботились и об оснащении машины специальными спасательными средствами.

    Однако контракт реализован так и не был. Два сконструированных вертолетоносца Франция продала Египту. В 2015 году модифицированный Ка-52 все же поднялся в воздух, а в последующие два года успешно прошел испытания на борту авианосца «Адмирал Кузнецов». В том числе в Сирии. Интересно, что в 2017 году Россия договорилась с египетской стороной о поставке вертолетов на «Мистрали», приобретенные египтянами у французов.

    Первое применение «Аллигатора» связано с операцией по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го между.

    Но эти события оказались скоротечны. По-настоящему во всей красе вертолет показал себя во время боевых действий в Сирии. Бои за Пальмиру, уничтожение многочисленных отрядов и групп террористов продемонстрировали всему миру, каким оружием располагает российская авиация сегодня. При этом ни один «пятьдесят второй» не был выведен из строя.

    «Аллигаторы» прошли непростой путь. Они создавались в сложных условиях, но затраты и упорство российских конструкторов окупились с лихвой. Сегодня отечественная авиапромышленность располагает винтокрылой машиной, равной которой в мире не существует. Как справедливо отмечают многочисленные эксперты, универсальный Ка-52 способен выполнить практически любую задачу в воздухе. Зарубежные специалисты хоть и не хотят, но вынуждены с этим согласиться.

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