  • Новость часаНазвана причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему африканцы повернулись спиной к евреям
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
    На актера Чиркова составили протокол за мат и курение на детском конкурсе
    Сын Константина Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса
    2024 год объявлен Годом семьи в России
    Директор Большого театра Урин заявил о продолжении работы на должности
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    Певца Шарлота арестовали за хулиганство
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    19 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    22 комментария
    22 ноября 2023, 19:01

    Вертолёт Ми-8: винтокрылая машина ста профессий

    Вертолёт Ми-8: винтокрылая машина ста профессий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Легендарный вертолет. Военный. Гражданский. Двухдвигательный. Многоцелевой. Массовый. Популярный. Перечень подобных характеристик можно продолжать бесконечно. И все они имеют самое прямое отношение к Ми-8 – одному из самых узнаваемых в мире вертолетов, число модификаций которого вплотную подбирается к полутора сотням, а число единиц, выпущенных конструкторами разных стран, уже давно перевалило за 12 тысяч.

    Будет лучше «президентского»!

    Уже в середине 50-х годов прошлого столетия советские авиаконструкторы всерьез корпели над созданием принципиально нового летательного аппарата, коим должен был стать так называемый многоцелевой вертолет. Предполагалось создать немало «принципиально нового»: оснастить будущую машину газотурбинным двигателем (а лучше – двумя, как показали дальнейшие испытания), сделать ее производство массовым (а значит, недорогим), приспособить создаваемый вертолет как для военных, так и для гражданских нужд.

    Ускорить разработки помогло интересное стечение обстоятельств. В 1959 году Никита Сергеевич Хрущев совершил свой резонансный визит за океан, в Соединенные Штаты Америки. Среди технических достижений, продемонстрированных советскому генсеку, оказался и президентский вертолет Sikorsky S-58, на котором Хрущев поднялся в воздух в качестве пассажира. Вернувшись на Родину, он потребовал от военных инженеров создать подобный аппарат. Решить эту задачу должны были сотрудники конструкторского бюро Михаила Миля.

    Запрос главы государства был выполнен в рекордно короткие сроки. Требуемый вертолет сконструировали на базе другой винтокрылой машины Ми-4, серийный выпуск которой начался на заре 1950-х. Золотое правило – «главное, чтобы заказчик был доволен», – сработало на все сто. Хрущев был вполне удовлетворен, а вот Миль… Миль решил работать дальше. Чтобы превратить Ми-4 в более современный, надежный и экономически выгодный летательный аппарат.

    Революция в сфере вертолетостроения

    Уже в 1961 году в Советском Союзе появились два опытных вертолетных образца с одним двигателем под условным обозначением В-8, или «изделие 80». Первый поднялся в воздух 24 июня, а через 2 недели в Москве принял участие в воздушном параде на Тушинском аэродроме. После этого машину даже представили на ВДНХ, демонстрируя прорыв в отечественном вертолетостроении. Работа над вторым «изделием 80» завершилась через несколько месяцев. Этот вертолет использовали как наземный образец для проведения дальнейших работ.

    2 августа 1962 года. Эту дату можно считать рубежной в деле создания новых летальных аппаратов. В этот день пилот Николай Лешин стартовал с одного из подмосковных аэродромов на вертолете В-8А, оснащенном двумя двигателями ТВ-2-117 и принципиально новым, в отличие от Ми-4, винтом с пятью лопастями. Управляемая Лешиным машина «повисела» в воздухе, а в сентябре она произвела уже полноценный полет. «Вертолетная революция», обещанная Милем, свершилась.


    В 1963 году летчики Леонид Антропов, Борис Демчак и Артур Николаев испытали вертолет В-8АТ. Через 2 года он, получив наименование Ми-8, был запущен в серийное производство в Казани и получил самые приятные отзывы на выставке во французском авиасалоне Ле Бурже. В 1967-м – принят на вооружение советской авиации. Еще через 3 года был поднят вопрос о необходимости дополнительного вертолетного «конвейера» – настолько велик оказался спрос на новую машину. В результате на Улан-Удэнском авиазаводе также приступили к выпуску детища Михаила Миля.

    Серийный вариант Ми-8 имел немало новшеств, помимо «новаторского» двигателя и обновленного винта. Двери в кабину уступили свое место так называемым сдвижным блистерам. Вместо квадратных иллюминаторов конструкторы оснастили салон круглыми. Высота вертолета позволяла пассажиру стоять в полный рост, а грузовая кабина была способна принять в свое «чрево» легковой автомобиль. Шасси вертолета, по сравнению с предшественниками, тоже претерпело изменения, став трехточечным.

    Шестьдесят лет беспорочной службы

    Несмотря на то, что любой летательный аппарат того времени в Советском Союзе оценивала, в первую очередь, армия, серийные Ми-8 изначально планировались для нужд авиации гражданской. Но после произведенного фурора в Ле Бурже люди в погонах обратили внимание на новую машину. За короткий срок модификации Ми-8 нашли применение у десантников, медиков, транспортников, стали применяться для огневой поддержки, минирования, разведки… Перечислять можно долго.

    Долго можно называть и многочисленные модификации «Пчелы» (как прозвали Ми-8 в Афганистане). Это и Ми-14 с улучшенной силовой установкой, и Ми-8МТ, прижившийся в нашей стране, но не особо популярный за границей, и воднотранспортный Ми-8АМТШ. Сегодня несут службу Ми-8МТВ-5-1. В 2,5 раза выросла грузоподъемность вертолета, составив 5 тонн, полетная скорость достигла 250 км/ч, вместимость сегодняшних «Ми» составляет 24 пассажира в гражданском варианте и 36 десантников в боевой экипировке – в военном.

    Не имеет равных «восьмой» и по массовости. По числу выпущенных единиц он оставил позади всех штатовских конкурентов: «Сикорского» со всеми его модификациями, знаменитый «Боинг».

    Количественно «Пчелу» опередил один лишь американский вертолёт «Ирокез» – Белл UH-1. Но, как справедливо отмечают многие специалисты, эта машина уже устарела и не имеет перспектив развития. А вот «Пчелу» на заслуженный отдых пока отправлять никто не собирается. Более того, Соединенные Штаты Америки тоже были в числе стран, где Ми-8 находил себе применение!

    Вертолет Ми-8, применяющийся более чем сотней стран, стал настоящим символом советской и российской авиации. «Пчела», созданная Михаилом Милем, показала себя на войне и в мирной жизни, установила множество рекордов (в частности, однажды за 14 минут 09 секунд смогла подняться на высоту 8100 метров), заслужила весьма уважительные прозвища – «Вертолёт ста профессий», «Рабочая лошадка», «Трудяга». Стала живой легендой. Живой, потому что история «восьмых» продолжается и сегодня…

    Главное
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью Киева от бессилия
    Эрдоган допустил скорую отставку Нетаньяху
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов
    Чиновницу из Севастополя проверят за критику туристов из Китая
    Дзагоев рассказал о «терках» с ЦСКА
    Русский язык стал лидером по количеству матерных слов

    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

    Бюджет в этом году получит на целых 4 трлн рублей налоговых поступлений больше. И произойдет это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом. Именно несырьевой сектор смог поддержать российскую экономику в этот непростой для нефтяников год. Как это удалось? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

    В Соединенных Штатах в 76-летнем возрасте умер бывший советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал в Японию новейший на тот момент перехватчик МиГ-25, затем сотрудничал с ЦРУ и все эти годы жил в США. По каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............