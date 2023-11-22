Вертолёт Ми-8: винтокрылая машина ста профессий

Будет лучше «президентского»!



Уже в середине 50-х годов прошлого столетия советские авиаконструкторы всерьез корпели над созданием принципиально нового летательного аппарата, коим должен был стать так называемый многоцелевой вертолет. Предполагалось создать немало «принципиально нового»: оснастить будущую машину газотурбинным двигателем (а лучше – двумя, как показали дальнейшие испытания), сделать ее производство массовым (а значит, недорогим), приспособить создаваемый вертолет как для военных, так и для гражданских нужд.



Ускорить разработки помогло интересное стечение обстоятельств. В 1959 году Никита Сергеевич Хрущев совершил свой резонансный визит за океан, в Соединенные Штаты Америки. Среди технических достижений, продемонстрированных советскому генсеку, оказался и президентский вертолет Sikorsky S-58, на котором Хрущев поднялся в воздух в качестве пассажира. Вернувшись на Родину, он потребовал от военных инженеров создать подобный аппарат. Решить эту задачу должны были сотрудники конструкторского бюро Михаила Миля.



Запрос главы государства был выполнен в рекордно короткие сроки. Требуемый вертолет сконструировали на базе другой винтокрылой машины Ми-4, серийный выпуск которой начался на заре 1950-х. Золотое правило – «главное, чтобы заказчик был доволен», – сработало на все сто. Хрущев был вполне удовлетворен, а вот Миль… Миль решил работать дальше. Чтобы превратить Ми-4 в более современный, надежный и экономически выгодный летательный аппарат.



Революция в сфере вертолетостроения



Уже в 1961 году в Советском Союзе появились два опытных вертолетных образца с одним двигателем под условным обозначением В-8, или «изделие 80». Первый поднялся в воздух 24 июня, а через 2 недели в Москве принял участие в воздушном параде на Тушинском аэродроме. После этого машину даже представили на ВДНХ, демонстрируя прорыв в отечественном вертолетостроении. Работа над вторым «изделием 80» завершилась через несколько месяцев. Этот вертолет использовали как наземный образец для проведения дальнейших работ.



2 августа 1962 года. Эту дату можно считать рубежной в деле создания новых летальных аппаратов. В этот день пилот Николай Лешин стартовал с одного из подмосковных аэродромов на вертолете В-8А, оснащенном двумя двигателями ТВ-2-117 и принципиально новым, в отличие от Ми-4, винтом с пятью лопастями. Управляемая Лешиным машина «повисела» в воздухе, а в сентябре она произвела уже полноценный полет. «Вертолетная революция», обещанная Милем, свершилась.





В 1963 году летчики Леонид Антропов, Борис Демчак и Артур Николаев испытали вертолет В-8АТ. Через 2 года он, получив наименование Ми-8, был запущен в серийное производство в Казани и получил самые приятные отзывы на выставке во французском авиасалоне Ле Бурже. В 1967-м – принят на вооружение советской авиации. Еще через 3 года был поднят вопрос о необходимости дополнительного вертолетного «конвейера» – настолько велик оказался спрос на новую машину. В результате на Улан-Удэнском авиазаводе также приступили к выпуску детища Михаила Миля.



Серийный вариант Ми-8 имел немало новшеств, помимо «новаторского» двигателя и обновленного винта. Двери в кабину уступили свое место так называемым сдвижным блистерам. Вместо квадратных иллюминаторов конструкторы оснастили салон круглыми. Высота вертолета позволяла пассажиру стоять в полный рост, а грузовая кабина была способна принять в свое «чрево» легковой автомобиль. Шасси вертолета, по сравнению с предшественниками, тоже претерпело изменения, став трехточечным.



Шестьдесят лет беспорочной службы



Несмотря на то, что любой летательный аппарат того времени в Советском Союзе оценивала, в первую очередь, армия, серийные Ми-8 изначально планировались для нужд авиации гражданской. Но после произведенного фурора в Ле Бурже люди в погонах обратили внимание на новую машину. За короткий срок модификации Ми-8 нашли применение у десантников, медиков, транспортников, стали применяться для огневой поддержки, минирования, разведки… Перечислять можно долго.



Долго можно называть и многочисленные модификации «Пчелы» (как прозвали Ми-8 в Афганистане). Это и Ми-14 с улучшенной силовой установкой, и Ми-8МТ, прижившийся в нашей стране, но не особо популярный за границей, и воднотранспортный Ми-8АМТШ. Сегодня несут службу Ми-8МТВ-5-1. В 2,5 раза выросла грузоподъемность вертолета, составив 5 тонн, полетная скорость достигла 250 км/ч, вместимость сегодняшних «Ми» составляет 24 пассажира в гражданском варианте и 36 десантников в боевой экипировке – в военном.



Не имеет равных «восьмой» и по массовости. По числу выпущенных единиц он оставил позади всех штатовских конкурентов: «Сикорского» со всеми его модификациями, знаменитый «Боинг».

Количественно «Пчелу» опередил один лишь американский вертолёт «Ирокез» – Белл UH-1. Но, как справедливо отмечают многие специалисты, эта машина уже устарела и не имеет перспектив развития. А вот «Пчелу» на заслуженный отдых пока отправлять никто не собирается. Более того, Соединенные Штаты Америки тоже были в числе стран, где Ми-8 находил себе применение!



Вертолет Ми-8, применяющийся более чем сотней стран, стал настоящим символом советской и российской авиации. «Пчела», созданная Михаилом Милем, показала себя на войне и в мирной жизни, установила множество рекордов (в частности, однажды за 14 минут 09 секунд смогла подняться на высоту 8100 метров), заслужила весьма уважительные прозвища – «Вертолёт ста профессий», «Рабочая лошадка», «Трудяга». Стала живой легендой. Живой, потому что история «восьмых» продолжается и сегодня…

