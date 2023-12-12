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    12 декабря 2023, 17:31

    МиГ-29 – «Точка опоры» отечественной авиации

    МиГ-29 – «Точка опоры» отечественной авиации
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Именно так, «Точкой опоры», штатовские специалисты за океаном прозвали легкий истребитель МиГ-29, сконструированный специалистами КБ имени А.И. Микояна. И это абсолютно справедливо. За почти полувековой отрезок времени созданная «микояновцами» крылатая машина идеально проявила себя в самых разных условиях и стала одной из наиболее востребованных моделей военного самолета не только у себя на Родине, но и во всем мире.

    Четвертое истребительное поколение

    В конце 60-х годов прошлого столетия перед ведущими авиаконструкторами и конструкторскими бюро Советского Союза и Соединенных Штатов Америки была поставлена задача создать принципиально новый самолет-истребитель. «Принципиально новое» заключалось в том, что советское и американское оборонные ведомства хотели получить самолет многоцелевой, оснащенный самими современными на тот период средствами ведения боя, способный «отрабатывать» цели как воздушные, так и наземные, при этом экономично расходуя запасы топлива.

    В советских бюро в начале 1970-х стартовала работа сразу над двумя моделями будущих истребителей. Ощущавшееся грозное дыхание холодной войны требовало в короткий срок создать машины, способные на равных противостоять американским «новинкам» – тяжелому F-15 Eagle и легкому F-16 Fighting Falcon. Многие «изюминки», активно используемые западными коллегами, советским конструкторам были недоступны, что значительно осложняло работу. Особенно в том, что касалось электронной «начинки» будущих истребителей.

    Но результаты отечественных разработок превзошли все ожидания. Советская авиация получила два великолепных боевых самолета – легкий МиГ-29 (конструкторское название – «Изделие № 9») и тяжелый вариант Су-27, ставший детищем конструкторского бюро Сухого. Обе машины стали легендами военной авиации, заслужив множество хвалебных отзывов, уважение у соотечественников и восторженную зависть у друзей и вероятных противников.

    Проект нового МиГа представили в 1971 году. Всего было создано 18 (!) опытных образцов. 6 октября 1977-го «двадцать девятый», называемый МиГ-29А (или «Проект 9»), под управлением летчика Александра Федотова впервые поднялся в воздух. В 1982 году на московском заводе «Знамя труда» стартовало производство новых истребителей, а через год они впервые поступили на знаменитую авиабазу в подмосковной Кубинке. В 1984-м истребитель стал массово поступать в войска.

    Превосходство в воздухе завоевано!

    Можно долго перечислять все достоинства и возможности творения «микояновских» авиаконструкторов. А можно сказать коротко: многоцелевой МиГ-29 в воздухе может… всё! Уничтожать вражеские самолеты, поражать всевозможные наземные и надводные цели – как статичные, так и подвижные; вести разведку, противодействовать разведке противника. В чем же заключается секрет успеха? Что позволяет истребителю эффективно реализовывать все вышеперечисленные задачи?

    17-метровый самолет, способный нести более двух тонн боевой нагрузки, оснастили двумя двигателями конструкции Сергея Туманского, вооружили 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-301 с боекомплектом в 150 зарядов, ракетами класса «воздух – воздух». Предусмотрели возможность использования реактивных снарядов и бомб различных типов. Специальное катапультное кресло позволяло летчику покинуть машину на скорости до 1500 км/ч. Конструкция фюзеляжа и «острых» крыльев давала возможность поднять самолет на 18 000 м.


    Впечатляла и система поиска целей. С помощью локатора Н-019 «Топаз» МиГ-29 получил возможность обнаружения целей непосредственно в воздухе, а также на фоне земли. Вся информация, получаемая с бортовых приборов, исправно дублировалась, благодаря системе ИЛС-31. А новейшая система «Щель-ЗУМ», расположенная прямо на шлеме пилота, позволяла молниеносно наводить ракеты на любую цель. В воздушном бою, где ценой каждой лишней секунды может стать человеческая жизнь, эти функции стали незаменимыми.

    «Двадцать девятый» вскоре был признан и за пределами Советского Союза. В 1988 году 24 МиГа были переданы советской стороной в ГДР. Прошедшие модернизацию, они оставались на вооружении до 2004 года. Немецкие летчики, которым посчастливилось управлять истребителем, единогласно окрестили детище советских конструкторов «мечтой» и «легендой». А опытнейший канадский летчик Боб Уэйд, пилотировавший «мечту», смело, но честно поставил МиГ-29 выше западных аналогов. Такое признание надо было заслужить.

    Продолжение последовало!

    Вторая модификация «двадцать девятого» появилась уже в 1986 году. Обновленный самолет мог нести уже 3,2 т боевой нагрузки. Увеличились запасы топлива, машину оснастили системой радиоэлектронной борьбы «Гардения» и возможностью искусственно создавать так называемые пассивные помехи. Все это делало МиГ-29 более живучим и менее заметным для любой вражеской системы слежения того времени.

    Около 300 истребителей еще до распада СССР были отправлены целому ряду государств – потенциальных союзников. «Истребитель-мечту» получили Болгария и Югославия, Румыния и Польша, Иран и Ирак, Йемен и Сирия, Куба и Северная Корея. В начале 1990-х МиГи начали закупаться Венгрией, в нулевые – Индией и Египтом. И это при том, что на отечественных заводах массовое производство «двадцать девятых» прекратилось еще в 1990 году.

    На смену базовой модели пришли МиГ-29М и МиГ-29М2.

    В наборе вооружения – противокорабельные и противорадиолокационные ракеты средней и малой дальности. Полетная дальность выросла до 3200 км, появилась возможность сопровождать 10 целей и атаковать любые четыре из них. В 2016-м поднялся в воздух МиГ-35, приближенный уже к пятому поколению отечественных истребителей. «Приближение» связано с новой системой радиоэлектроники «Жук-А», увеличенным запасом топлива и возможностью лазерного облучения.

    Сегодня эксперты расходятся во мнениях о дальнейшей судьбе легендарного самолета. Что ожидает МиГ-29 в обозримом будущем? Сохранится ли необходимость использования легких истребителей? Будет ли актуальна классификация на «легкие» и «тяжелые», или же авиация встанет на путь использования универсальных самолетов и массового применения беспилотников? Однозначных ответов пока нет. Но ясно другое. Каким бы путем ни шло развитие отечественной авиации, МиГи навсегда вписаны в ее историю золотыми буквами.

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