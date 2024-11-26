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    «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    26 ноября 2024, 11:52 Мнение

    «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Как все банально. Эти обрыдлые паттерны «отрицание – гнев – торг» и т. д. разворачиваются перед нами буквально в режиме реального времени. С поправкой на темперамент той или иной страны и ее СМИ. Речь, конечно же, идет о реакции Европы на запуск «Орешника» и превращение «Южмаша» в жалкое подобие полигона «Кура» в поселке Ключи Камчатского края.

    Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание». Которая у наших «коллег» выражается в закрытии хлебала. Все это время господа потратили на ожидание методичек для прессы.

    Потом наступила фаза гнева.

    «Считается, что «Орешник» не причинил большого ущерба, но его намерение было демонстративным. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что его страна снова применит ракету в «боевых условиях», а за день до этого он сказал, что Москва «имеет право» использовать ее против стран, которые поставляли Украине оружие», – пишет Guardian.

    Историк Карл Шлегель в Welt так и заявляет: «Россия – наш враг, мы уже находимся в состоянии войны». «Война не начинается в одночасье, но есть предварительные этапы».

    Пока он не начинает обвинять АдГ и Сару Вагенкнехт в том, что они марионетки Путина, мнение этого историка еще как-то можно принимать во внимание: он документирует факт, что немецкие «ученые», а стало быть, элита, примерно с 1945 года так и считает русских врагами. 

    И удар почти холостым «Орешником» для них – подтверждение данного факта.

    Правда, ему оппонируют обычные люди на форуме под этим текстом: «Должна ли вся Европа вступить в войну против 6 тыс. российских ядерных ракет? А где история о том, что НАТО так долго двигалось к России с оружием, что России пришлось столкнуться с необходимостью этой оборонительной войны?» «Какое абсолютно абсурдное заявление, мы находимся в состоянии войны с Russland, нет, это Россия находится в состоянии войны с Украиной, а не с НАТО и не со странами ЕС. Я никогда не знал, что Украина является частью Германии. С таким же правом он мог бы сказать, что мы находимся в состоянии войны с палестинцами или Суданом».

    Австрийцы по старой привычке старой венской проститутки приступили сразу к хамству и торгу одновременно. Аналитик Die Kronen Курт Зайниц пишет: «Владимир Путин теперь предлагает нанести ракетный удар по сторонникам Украины, то есть НАТО, ракетами с ядерными боеголовками». Но тут же отмечает: «В старом Советском Союзе уже были ядерные ятаганы, но тогда существовали гарантии – договоры о контроле и мониторинге вооружений, например, SALT 1 и 2 (ограничение ядерных вооружений), INF (запрет ракет средней дальности), ABM (защита от баллистических ракет) или Open Sky (открытое небо для взаимных наблюдательных полетов). Больше нет страховочной сетки. Все предохранители перегорели. Вот что делает путинскую игру в покер такой опасной». И отмечает, что, правда, это все произошло вовсе не по вине России, а по вине США. И торг: «Я по-прежнему считаю, что мы должны стремиться к диалогу с Путиным – хотя бы для того, чтобы предостеречь его от ошибок».

    Да-да, конечно – Россия так и ждет от страны, с которой сняли ярлычок «пособник нацизма» только по велению Сталина, чтобы она нас всех тут нынче «предостерегла от ошибок».

    Часть методички, видимо, заключалась в теме «у русских истерика» – именно поэтому статьи пестрят пассажами типа «неделя, которая показала нервозность Москвы», «Кремль нервничает», «истерика». Но, господа, пардон май френч, когда человек сдирает трусы на площади, размазывает варенье по лицу и орет, что «у Путина истерика», даже начинающий психолог поймет, что истерика именно у него.

    И тут приходит время для депрессии.

    «Парадоксально, но подтверждение Путиным того, что его армия действительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету – по определению предназначенную для нанесения ядерного удара – по другой стране в рамках «испытательного полета», даже серьезнее самого удара: Европа больше не может довольствоваться условными осуждениями под предлогом отсутствия информации о запущенной Россией ракете», – сообщает нам французская Liberation.

    Ну что, у господ остался еще один этап – «принятие». А кто не понял – тот дурачок, как Барро. В интервью «Би-би-си» министр иностранных дел Франции подтвердил, что его страна разрешила Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия по целям в глубине России. Он также не исключил возможности отправки французских войск на Украину для поддержки в войне против России. «Украина должна быть в состоянии нейтрализовать военные цели в России, если эти цели позволят России атаковать украинцев». По словам Барро, это «принцип самообороны, признанный международным правом».

    Ну что – опять? Эта песня будет вечной. Со времен Березины.

    Вот такая международная панорама.

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