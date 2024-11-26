Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Создатель «Грузинского национального легиона» заочно приговорен в России
Создатель «Грузинского национального легиона» Мамулашвили заочно приговорен в России к 23 годам
Создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги Мамулашвили заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.
Мамулашвили заочно приговорен к 23 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Суд также определил меры наказания для еще трех его сообщников-наемников: Вано Надирадзе, Гиорги Руситашвили и Нодара Петриашвили, каждому из которых назначено 14 лет заключения.
Следственный комитет собрал достаточные доказательства для вынесения приговора. Мамулашвили признан виновным в наемничестве, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Надирадзе, Руситашвили и Петриашвили признаны виновными в участии в качестве наемников в вооруженном конфликте.
Приговоры были вынесены заочно, так как осужденные находятся вне пределов России. Решение суда было основано на представленных Следственным комитетом материалах, которые были признаны судом достаточными для вынесения вердикта.
В начале года командир «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО.
Между тем следователи в Тбилиси заинтересовались его деятельностью.
Пленный грузинский наемник Мамука Гацарели, приговоренный в России к пожизненному заключению, сообщил, что в «Грузинском национальном легионе» на стороне Украины воевали иностранцы из Британии, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.