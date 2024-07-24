Следователи в Тбилиси заинтересовались командиром «Грузинского легиона»

Следствие по делу о возможном теракте против Иванишвили интересуется командиром «Грузинского легиона»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Об этом заявил телекомпании «Имеди» адвокат одного из вернувшихся с Украины наемников Михаил Рамишвили. «Спрашивали, знаете ли вы Мамуку Мамулашвили», – сказал Рамишвили.

По данным «Имеди», на опросы уже были вызваны несколько вернувшихся бойцов «Легиона», а в четверг на вопросы следствия должен ответить местный депутат из Поти от радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Лаша Рухая.

В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

В среду СГБ Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

После того как в 2012 году к власти пришла «Грузинская мечта», экс-президент Михаил Саакашвили и ряд видных силовиков его системы перебрались на Украину. В частности, сейчас экс-генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили является помощником Генпрокурора Украины, а бывший замминистра МВД Георгий Лордкипанидзе занимает один из ключевых постов в украинской военной разведке.