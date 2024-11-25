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Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета прибыли в Сочи
Летевшие на самолете авиакомпании «Азимут», загоревшемся в Анталье, прибыли в Сочи с задержкой на более чем 10 часов, соответствующие данные предоставлены в онлайн-табло.
Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом A4-5052 из Антальи в Сочи, приземлился в сочинском аэропорту в 12.46 мск 25 ноября, передает ТАСС.
Между тем авиаперевозчик сообщил, что выплатит предварительные 100 тыс. рублей пассажирам самолета.
Рейс авиакомпании «Азимут» отправился из Антальи в Сочи, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке. Лайнер столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке, но пассажиры не пострадали.
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 решили подать коллективный иск против авиакомпании.