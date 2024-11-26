МВД выявило криминальную организацию с нелегальными транзакциями на 1 млрд рублей

Организаторов нелегальных транзакций на 1 млрд рублей задержали в Ульяновской области

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники МВД задержали в Ульяновской области членов криминальной организации, подозреваемых в осуществлении незаконных транзакций на сумму около 1 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Организация действовала с августа 2020 года по сентябрь 2024-го и была разоблачена благодаря совместным усилиям ГУЭБиПК МВД и УЭБиПК УМВД по Ульяновской области.

По предварительным данным, в Ульяновске злоумышленники создали более 30 подставных компаний, которые возглавляли их аффилированные лица. Эти компании предлагали услуги обналичивания денег физическим и юридическим лицам. Для этого с клиентами заключались фиктивные договоры на оказание услуг, чаще всего в сферах строительства и ремонта. Затем через подставные фирмы денежные средства снимались со счетов и передавались клиентам за комиссию в размере пяти процентов.

Следственными органами были возбуждены уголовные дела по статьям 172, 187 и 210 Уголовного кодекса. В рамках операции задержаны 12 подозреваемых, которым были назначены различные меры пресечения. В операции по задержанию участвовали сотрудники Росгвардии, содействовавшие обеспечению безопасности.

Ранее сотрудники МВД прекратили деятельность теневых банкиров в Москве, которые осуществляли вывод более 200 млн рублей за границу через криптовалюту.

До этого теневого банкира Сергея Магина арестовали заочно по решению Мещанского суда столицы.