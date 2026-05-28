Бизнесу на ПМЭФ предложат взять шефство над 45 социальными инициативами

Tекст: Валерия Городецкая

Компании-участники форума в 2026 году смогут взять шефство над 45 ключевыми социальными инициативами из разных регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы подчеркивают, что «Добрый ПМЭФ» стал частью долгосрочной стратегии Добро.рф и Фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые площадки России при поддержке экосистемы проектов «Потенциал страны». В цифровой каталог вошли проверенные инициативы – лауреаты и победители Международной премии #МЫВМЕСТЕ, посвященные поддержке людей, развитию территорий, экологии, образованию и культуре.

«Петербургский международный экономический форум – это пространство для диалога не только об экономике, но и о ценностях, на которых строится наше общество. Традиционные ценности и социальная ответственность бизнеса – неотъемлемая часть этого диалога. Проект «Добрый ПМЭФ» дает компаниям возможность перейти от слов к делу прямо на площадке Форума – выбрать проверенную инициативу и подписать соглашение о шефстве», – заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В Добро.рф пояснили, что участие в акции начинается с выбора одной или нескольких инициатив в электронном каталоге и подачи заявки, после чего менеджер экосистемы помогает оформить поддержку. Формат партнерства определяется индивидуально: возможны финансовая помощь, инфраструктурное сотрудничество, экспертное сопровождение, передача продукции, корпоративное волонтерство, наставничество, цифровые решения и долгосрочное шефство, при этом сопровождение Добро.рф сохраняется на всех этапах.

Руководитель экосистемы Добро.рф и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что в деловую повестку международных экономических форумов прочно вошли темы социальной ответственности бизнеса, а акция открывает новый этап, предлагая перейти от дискуссий к реальной помощи НКО и гражданам. По его словам, в «Добрый ПМЭФ» отобрали 45 проектов президентской Премии #МЫВМЕСТЕ из 26 регионов с конкретными потребностями – от оборудования социальных столовых и снаряжения волонтеров-поисковиков до автомобиля для незрячего ветерана СВО и водовоза для НКО из Донецка, доставляющей воду пожилым и маломобильным людям.

Авторы инициатив представят проекты лично на питчинге перед компаниями-участниками ПМЭФ, а в деловой программе пройдут сессии по корпоративной социальной ответственности, человеческому капиталу, ESG и устойчивому развитию, а также разбор кейса по оформлению шефства за один шаг. Следующим этапом станет масштабирование акции, увеличение числа проектов и партнерских компаний и распространение отработанных механизмов на другие форумы и региональные площадки.