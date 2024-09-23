Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
В Москве пресекли теневой бизнес с оборотом более 200 млн рублей
В Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей
Сотрудники МВД прекратили деятельность теневых банкиров в Москве, которые под видом туристических компаний осуществляли вывод более 200 млн рублей за границу через криптовалюту, зарабатывая на этом комиссионные.
Сотрудники МВД пресекли работу теневой банковской группировки, которая осуществляла незаконные финансовые операции с использованием криптовалюты, передает ТАСС. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги, а также продавали иностранную валюту, действуя в обход законодательства. Операции проводились через офисы, замаскированные под туристические компании, расположенные в разных районах Москвы, включая Пресненскую набережную. Взаимодействие с клиентами осуществлялось через мессенджеры, а деньги переводились на криптокошельки.
Согласно данным официального представителя МВД Ирины Волк, за каждую транзакцию участники схемы взимали комиссию не менее одного процента от суммы перевода. Общий нелегальный оборот превысил 200 млн рублей. Офисы группировки были подвергнуты обыскам, в ходе которых изъяли деньги, печати, электронные носители и средства связи. Также обнаружены документы, имеющие доказательственное значение.
Выдвинуто обвинение предполагаемому организатору незаконной деятельности, которому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция ведет розыск остальных участников группировки.
Ранее сотрудники ФСБ задержали группу, которая организовала продажу поддельных банковских карт «Почта Банка».