  • РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Противостояние с Россией ведет к банкротству Эстонию
    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    Уничтожены три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
    Одного из руководителей Одесской железной дороги задержали за организацию диверсии
    В ВСУ сообщили о планах получить от Запада 128 истребителей
    Российские ученые нашли место падения станции «Луна-25»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    0 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    119 комментариев
    21 августа 2023, 20:19

    Теневой банкир заочно арестован по делу о переводе денег за рубеж

    «Банкир-обнальщик» Магин заочно арестован по делу о переводе денег за рубеж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Теневого банкира Сергея Магина арестовали заочно по решению Мещанского суда столицы, его подозревают в незаконном переводе денег за границу, сообщили в инстанции.

    Магину избрали меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, сообщили в суде ТАСС.

    В отношении него ведется дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

    По тому же делу арестован заочно Александр Галкин. По данным РБК, Магин якобы находится на территории Израиля.

    В 2016 году Магина приговорили к восьми с половиной годам колонии за схему незаконного обналичивания средств, с ее помощью отмыли более 122 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходили 11 человек. Большая часть получила условные сроки. В 2019 году Магина освободили условно-досрочно из колонии в Рязанской области.

    20 августа 2023, 20:50
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X (экс-Twitter, соцсеть заблокирована в России).

    На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

    Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

    Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    Коментарии (49)
    20 августа 2023, 22:57
    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»

    Захарова сочла слова Зеленского о Белгороде возможным признаком «передозировки»

    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

    Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Когда Зеленскому задали вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО, президент Украины ответил, что готов «обменять» Белгород.

    Коментарии (30)
    21 августа 2023, 05:54
    Российские удобрения заполнили рынок Германии

    Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за отказа стран Европы от российского газа стоимость производства удобрений в Германии подскочила на 150%, немецкий рынок заполнили удобрения из России, сообщают СМИ.

    Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.

    Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.

    Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.

    Коментарии (35)
    21 августа 2023, 12:12
    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода

    Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины

    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы позаботиться о будущем своей страны и себя лично говорит глупости, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Зеленский заявил о готовности «обменять» Белгород на членство Украины в НАТО.

     «Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.

    «Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.

    Коментарии (23)
    21 августа 2023, 05:26
    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы

    Вучич заявил Такеру Карлсону о сокрушенной в результате конфликта на Украине европейской экономике

    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы
    @ @Tucker Carlson

    Tекст: Антон Антонов

    Популярный американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что встретился в сербском посольстве в Будапеште с президентом Сербии Александром Вучичем, который заявил о крахе европейской экономики.

    Как сообщил Карлсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), один из «тезисов» Вучича заключался в том, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Причем ситуация описывается как «ведомая НАТО война против России», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии, а ответственность за диверсию напрямую или опосредованно несет администрация президента США Джо Байдена.

    Подчеркивается, что «одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО», в результате «последствия ощущаются по всей Европе». Конфликт «вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России», но «усиливает всех за пределами Европы»: страны Персидского залива, Китай, Турцию.

    Карлсон заявил о «перезагрузке мира». Он сказал: «Это немного сложнее, чем «Гитлер против Черчилля», «добро против зла», демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого».

    Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 13:51
    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы

    Блогер Тимофей Ви: Причиной гибели нескольких человек в подземельях Москвы стала «коллекторная волна»

    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Явление, от которого в подземельях Москвы погибли несколько человек, называется «коллекторная волна», заявил блогер Тимофей Васильев (Тимофей Ви).

    Блогер признался в своем Telegram-канале, что в юности много лазил по московским подземельям, однако всегда соблюдал простое правило: не ходить в подземные реки даже в небольшой дождь из-за опасности коллекторной волны. Он пояснил, что это такое цунами в закрытом пространстве, когда уровень воды очень резко вырастает по пояс и выше. По его словам, скорость течения и поток воды при этом такой, что любого человека сбивает с ног.

    Тимофей отметил, что 20 августа в Москве выпала половина месячной нормы осадков, так что, скорее всего, труба подземной реки заполнилась целиком. Блогер подчеркнул, что шансов в таком случае у людей практически нет. По его словам, единственная точка, где люди в теории могли укрыться от коллекторной волны в Неглинке – это старая шиберная камера в районе «Метрополя». Он выразил надежду, что кому-то удалось спастись.

    Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки.

    Коментарии (17)
    21 августа 2023, 14:34
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке оперативно-тактической авиации активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Возле Стельмаховки ЛНР уничтожен склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходные артиллерийские установки: польская Krab, американская М109 Paladin и «Акация», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки при поддержке ракетных войск и артиллерии отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ рядом с Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Под Омельником Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, гаубицы – британская FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений Южной группировки, ударами армейской авиации отражены три атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР).

    За минувшие сутки потери противника составили порядка 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки – британская AS-90 Braveheart и «Нона-С», а также американская артсистема М777, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили две атаки около Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР. Ликвидированы около 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 45 военнослужащих и два 120-мм миномета.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    21 августа 2023, 13:19
    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску

    Глава Харьковской области Ганчев сообщил о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Активные боевые действия происходят в районе харьковского села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, в настоящее время российские силы разбивают противника на подступах к Купянску. Особенно активные действия разворачиваются в районе поселка Синьковка, сам поселок ВСУ уже покинули, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 17:59
    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»

    Гендиректор Роскосмоса Борисов: Двигатель «Луны-25» проработал дольше необходимого времени

    В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
    @ А. Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нештатная ситуация с двигателем при корректировке орбиты станции «Луна-25» стала основной причиной аварии, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Как указал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24», в 14:10 мск 19 августа включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. По его словам, отключение двигателя произошло нештатно, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд, это и стало причиной аварии, передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса добавил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

    Он также уточнил, что эксперимент полностью проводился в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому госкорпорация была осведомлена о положении спутника, однако в 14:57 мск связь с аппаратом прекратилась, а попытки восстановить ее были неудачными. По его мнению, баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.

    Напомним, 20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26».

    Коментарии (31)
    21 августа 2023, 06:54
    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении уничтожено три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств подвоза вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что в результате удара, нанесенного российскими ракетными подразделениями, также уничтожено «значительное количество живой силы» ВСУ. Кроме того, по району сосредоточения украинских войск у Новодмитровки нанесли удары РСЗО «Торнадо-С», передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ пытались отбить утраченные позиции, но им было «нанесено огневое поражение». В результате ВСУ потеряли более 30 человек, танк, БМП и два автомобиля, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили «около 30 артиллерийских позиций противника», был «поражен 120-мм миномет с расчетом». У населенного пункта Кременная российским ЗРК «Тор-М1» уничтожен украинский беспилотник. Авиация нанесла восемь ракетных ударов по ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.

    Напомним, Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области.

    Коментарии (29)
    21 августа 2023, 03:58
    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7

    Financial Times заявила о намерении Китая призвать коллег по БРИКС к превращению союза в геополитического соперника G7

    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7, пишут СМИ со ссылкой на представителя Китая.

    Представитель Китая, пожелавший, чтобы его имя не называлось, заявил, что расширение БРИКС, которое позволит объединению «отвечать за долю мирового ВВП, как G7», сделает «общий голос» участников БРИКС «сильнее», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом Financial Times утверждает, что между Китаем и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как должно происходить расширение БРИКС – следует ли ему оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или стать политической силой для противостояния Западу. Неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых членов были определены критерии».

    Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, их лидеры приглашены на саммит, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.


    Коментарии (13)
    21 августа 2023, 14:57
    Британским чиновникам запретили называть Россию «враждебным государством»

    Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством»

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством», сообщили источники Times.

    В материале утверждается, что использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp, передает РИА «Новости».

    По данным британского издания, недавно МИД Соединенного Королевства отклонил поданный одним из чиновников документ из-за употребления фразы «враждебное государство». Источник издания в министерстве пояснил, что государства сами по себе не являются враждебными, они лишь совершают «враждебные действия».

    Как подчеркнуло издание, такая политика является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем, при этом она распространяется и на другие государства. В частности, по данным издания, мера подразумевает, что Россию, Северную Корею и Иран правительство также больше не называет «враждебными государствами».

    Кроме того, по имеющейся у издания информации, чиновники отредактировали документы, опубликованные при предыдущих правительствах и заменили фразу «враждебные государства» на «враждебные акторы», а фразу «враждебная государственная деятельность» заменили понятием «государственные угрозы». По словам источника издания, просьба министерства связана с юридической двусмысленностью термина «враждебное государство».

    Издание сообщило, что нововведение вызвало критику чиновников, один из которых назвал меру «экстраординарной» и сказал, что она вызвала большое недоумение в правительстве.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия закрыла въезд в страну для 54 граждан Британии. Ранее Лондон ввел новые санкции против 13 россиян, в том числе министров, глав регионов, а также против международного детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (15)
    21 августа 2023, 10:19
    Сбитый в Подмосковье дрон упал по соседству с домом Симоньян
    Сбитый в Подмосковье дрон упал по соседству с домом Симоньян
    @ t.me/margaritasimonyan

    Tекст: Алина Власенко

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.

    Симонян в своем Telegram сообщила, что дрон упал в поселке, где она проживает. Она также поблагодарила силы ПВО за работу.

    Ранее Минобороны сообщило, что утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.

    Коментарии (21)
    21 августа 2023, 17:01
    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино

    Рогов: Противник ввел в Работино в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва

    Рогов заявил о боях сверхвысокой интенсивности в Работино
    @ Dmytro Smolienko/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    ВСУ предпринимают попытки забросить в центр Работино свои лучшие резервы, однако такая тактика не приносит им успеха. За населенный пункт идут интенсивные бои. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.

    «В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности. Противник ввел в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса ВСУ. Часть из них попытались забросить в центр села на бронетехнике, не менее пяти единиц техники ВСУ тут же были уничтожены», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Ради сохранения жизней бойцов Российской армии было принято решение оставить несколько наших опорников в районе населенного пункта Вербовое. После того как боевики ВСУ зашли на эти позиции, их накрыла артиллерия ВС РФ. Наше преимущество в том, что военные успели хорошо изучить и пристреляться на этом ландшафте», – отметил он.

    В ночь на понедельник Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что информация о переходе населенного пункта Работино под контроль противника не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают», – написал он.

    «Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино, по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500. Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование украинской армии держало в резерве для главного этапа контрнаступа», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ, которые в ночь на понедельник пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области. Он отметил, что в составе трех штурмовых групп было до 40 человек. Они пытались прорвать оборону севернее села. Также была уничтожена РСЗО «Град», которую украинские военные пытались замаскировать в лесополосе.

    В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов.

    Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России на Запорожском направлении при поддержке артиллерии отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Как сообщают в ведомстве, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Коментарии (9)
    21 августа 2023, 15:07
    Одного из руководителей Одесской железной дороги задержали за организацию диверсии

    Tекст: Ольга Иванова

    ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

    Отмечается, что задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, передает ТАСС.

    Ранее на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре произошел взрыв. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Организатор взрыва был задержан при попытке выехать из России. Он признал вину.

    Коментарии (11)
    Главное
    Британским чиновникам запретили называть Россию «враждебным государством»
    Россия и Иран договорились о наращивании военного сотрудничества
    Эксперт описал проблемы аэропортов и пассажиров из-за атак украинских дронов
    ФСБ задержала в Ростовской области гражданку Украины за шпионаж
    Умер создатель автогиганта «КамАЗ» Лев Васильев
    Россиянка Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам
    На Украине пожаловались на приведшие к потерям ВСУ публикации в СМИ

    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

    Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовит транспортную революцию

    Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Адлера в перспективе можно дотянуть до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что реализация проекта улучшит связанность страны. В чем заключаются особенности строительства подобных магистралей и какие задачи российским строителям предстоит решать в первую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем США дразнят Россию в Сирии

    За последнее время в небе Сирии произошло сразу несколько инцидентов между российскими и американскими самолетами. F-35 берут на прицел российские истребители, а самолеты ВСК РФ создают помехи американским разведчикам. Почему США до сих пор не ушли из Сирии, что они пытаются сейчас доказать России и какие риски все это несет? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............