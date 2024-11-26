Очевидцы рассказали о преступлениях украинских карателей в Селидово

Tекст: Евгений Поздняков,

Роман Крецул

Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил о массовых убийствах мирных жителей в Селидово. По данным его председателя Максима Григорьева, в настоящий момент установлено по меньшей мере 100 случаев гибели гражданских из-за действий ВСУ. Эксперты допускают, что количество жертв может оказаться существенно выше.

«Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – рассказал Григорьев. Информация подтверждается и сообщениями от очевидцев.

Так, житель Селидово Владимир Р. рассказал, как ВСУ убили его семью:

«24 октября 2024 года я примерно в 5.30 утра вышел в огород. Слышу крик: «Все выйти с дома». Это кричал на всю улицу человек в украинском камуфляже с зеленой полосой. Их было двое. Вывели всех из дома, поставили лицом к стенке. Первую со стороны гаража поставили мою жену, потом сын, внук, невестка и сваха. Невестка начала плакать, говорить: «Что вы делаете». А украинский военный просто начал стрелять. Первую мою жену застрелил, потом пошел дальше. Я через огороды побежал. Он там что-то кричал, а я уже был далеко, убежал.

Потом пришел сюда, смотрю они лежат под стеной, где их стреляли, но сожжены. Нашел пакеты, собрал останки, накрыл там, где горело. Собрал пять пакетов и захоронил здесь около подъезда. Соседи мне помогли. Пять человек расстреляли...»

Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации города украинскими войсками на Кучуринской улице были убиты ее знакомые:

«В 19-й дом украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Слышали грузинскую речь, которые бегали по домам, кричали: «Где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы». В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке.

Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату».

На кадрах с места трагедии Григорьев совместно с патологоанатомом провел осмотр жертв ВСУ. Судя по видео (Осторожно, кадры содержат сцены жестокости! – Прим. ВЗГЛЯД), украинские военные стремились убить как можно больше людей. Причем зачастую делали они это практически в упор.

На другом видео из материалов Международного общественного трибунала по преступлениям киевского режима показан осмотр тела убитой в Селидово женщины, предположительно в возрасте около 70 лет, отчетливо просматривается раневой канал – пуля вошла прямо под носом. Другой погибший – мужчина старше 70 лет – был убит выстрелом в шею на расстоянии нескольких сантиметров, пуля прошла насквозь и вышла в области затылка. Еще одно из осмотренных тел стариков также принадлежало мужчине, убит выстрелом в рот. Отметим, что

данные раны несовместимы с жизнью, смерть наступает почти мгновенно, на что обращает внимание и патологоанатом. Тела погибших ВСУ бросали прямо на улице.

Сергей Б., свидетель преступлений украинских военных, рассказывает:

«22 октября при отступлении где-то после часа мы услышали интенсивную автоматную стрельбу. Утром 23-го числа я выглянул в окно и увидел убитого мужчину возле 6-го подъезда. 77-й дом по Михайловской улице. Я пошел к бывшему магазину «Солнечный» и тоже увидел на углу убитого. Как оказалось, это сосед соседа Сергея из дома рядом. На углу дома он был убитый. Соседи увидели, что убита наша соседка. Лежала возле магазина «Колорит». В радиусе 100 метров от квартиры брата я видел восемь погибших человек. Валю – соседку с первого подъезда – я похоронил между домом и магазином.

Дальше, возле первого подъезда 77-го дома, у тротуара, двух убитых человек, мужчин пожилого возраста видел. Еще возле шестого подъезда убитый. Возле магазина «Солнечный», у левого угла магазина лежал Сергей Касимов. У правого угла, за бывшим киоском «Союзпечать» еще один мужчина убитый. За магазинами на бульваре по бывшей улице Щорса, при украинской власти ее переименовали, еще один мужчина. И возле 12-го дома, у первого подъезда лежал мужчина убитый.

Убили ВСУ и моего бывшего коллегу по шахте Володю Борисова. На перекрестке с улицей Шевченко. Его там точно так же, как других, отступая убили украинские, солдатами их нельзя называть. Уроды. Убивали всех подряд. Его тоже убили. Он ходил по воду, а его там расстреляли».

Другой свидетель указал, что в расстреле мирных жителей принимали участие и польские наемники:

«Я не знаю, по какому приказу они работали, но форма у всех одинаковая. Буквально за два дня они начали убивать людей. Может, они чувствовали, что заходят российские войска».

Это не первый случай, когда ВСУ совершают преступления на оккупированных территориях. Еще в конце октября издание The New York Times сообщало, что украинские военные стреляли по убегающим гражданам в Коренево, а также наносили удары по жилым домам.

Киев намеревался подготовить в Селидово очередную провокацию, своего рода «Бучу 2.0», предполагает Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. «На Западе все чаще говорят о необходимости переговоров. Однако офис Зеленского не готов к выстраиванию диалога с Москвой. Поэтому он и пытается препятствовать дипломатическому урегулированию конфликта», – сказал он.

«Напомню, что именно инсценировка якобы зверств российских военных стала одним из предлогов для остановки Стамбульского процесса. Поэтому Украина решила в очередной раз создать мнимый «моральный барьер» для начала реального обсуждения имеющихся противоречий. Однако все жители Селидово говорят о том, что преступления осуществлялись за несколько дней до прихода наших войск», – подчеркивает Мирошник.

«Тем не менее, их показания офис Зеленского не особо волнуют. Информационный фон в Буче раскручивался при помощи западных журналистов. Американские и европейские медиа активно выкладывали фотографии и видеозаписи, якобы подтверждающие вину российских военных. Думаю, Украина хотела повторить данную стратегию», – рассуждает собеседник. – «Расчет делался на простейшую схему: выпуск нескольких репортажей, бездоказательная критика действий Москвы, создание ажиотажа. В прошлый раз гражданам США и ЕС этого вполне хватило. Критических материалов касательно ВСУ и СБУ практически не выходило. А если тогда все сработало относительно легко, зачем Украине выдумывать новые схемы обмана сегодня?».

«Сейчас мы находимся на начальном этапе расследования военных преступлений в Селидово. Пока есть лишь показаниями очевидцев этих ужасных событий. По многим параметрам слова свидетелей сходятся: большинство опрошенных указывают на отсутствие у карателей знаков различия, а также говорят о единой форме у боевиков, схожей с той, что носят представители ВСУ», – полагает он.

«Кроме того, многие рассказывают, что видели у преступников синие ленты на руках, что также свойственно Вооруженным силам Украины.

Однако с точностью обозначить виновника в преступлениях в Селидово мы пока не можем. Это могли быть ВСУ, СБУ или даже отряды теробороны.

Данную деталь еще предстоит выяснить», – говорит посол. – «В дальнейшем же планируется проведение более серьезных следственных мероприятий. В России имеется хорошо отработанная практика доказательства преступлений украинских боевиков. Собственно, правоохранительным органом и предстоит подтвердить слова опрошенных свидетелей. Однако схожесть показаний по многим моментам уже сейчас говорит о том, что многочисленные преступления действительно имели место».

«Зачем «вторая Буча» нужна правительству Украины – понятно. Что же касается мотива самих военных, совершавших эти зверства, тут стоит обратиться к словам местных жителей. Они говорят, что боевики всегда ненавидели регион. А эта трагедия стала кульминацией этой ненависти», – заключил Мирошник.