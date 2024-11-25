Мирошник: ВСУ устроили «кровавую баню» в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, после того как на Западе заговорили о мирных переговорах, в Украине начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово, передает РИА «Новости».

Эвакуированные из Селидово мирные жители свидетельствуют о расстреле десятков граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Мирошник отметил, что преступления совершались за два-три дня до прихода российских войск. По его словам, киевский режим пытался создать «картинку» для западной прессы, однако российские войска успели вмешаться.

Очевидцы сообщают, что среди нападавших были польские наемники. Люди боялись выходить из домов, поскольку тела убитых оставались на улицах до прихода российских войск. По словам одного из очевидцев, все были в одинаковой форме, а действия направлены на обвинение России.

29 октября российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике.

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил газете ВЗГЛЯД, что в Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, свидетельства преступлений зафиксированы и переданы правоохранительным органам.

Также при отступлении из Селидова ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам, что лишает местных жителей доступа к воде.