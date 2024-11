Байден украл у военных США булочку

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент был в приподнятом настроении, шутил и смеялся с собравшимися. В какой-то момент, когда он находился у стола с едой, Байден взял гавайскую булочку из корзинки и быстро съел ее, передает «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Во время этого события в зале играл хит Синди Лопер «Girls Just Want to Have Fun». Байден также шутил о своем «увольнении».

В мае 2023 года президент США во время торжественной церемонии в академии ВВС США в Колорадо споткнулся и упал на сцене. В августе 2024 года он заявил, что не помнит, сколько полных лет ему сейчас.