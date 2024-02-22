Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена «по балансу»

Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена с физиотерапевтом из-за проблем «со все более неуклюжей походкой»

Tекст: Антон Антонов

Распорядок дня Байдена со ссылкой на его помощников описала Daily Mail. Указывается, что спит Байден с аппаратом СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях. Продолжительность сна составляет восемь часов в сутки, хотя его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама ограничивались пятью. Просыпается он «в 7.00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот». Занятия с физиотерапевтом начинаются около 8.00, продолжаясь примерно 45 минут, передает РИА «Новости».

После перелома ноги в 2020 году Байден носит специальные кроссовки вместо ботинок, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб «на случай происшествия».

После тренировки Байден слушает ежедневный секретный брифинг в Овальном кабинете, говорит по телефону с семьей. Публичные мероприятия проводятся обычно с 10.00 до 16.00 – в это время он наиболее сосредоточен. Работа продолжается до 19.00.

Daily Mail пишет, что Байден часто опаздывает. Если президенту нужно публично выступить, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники – выжимку из новостей на случай, если Байден решит ответить на вопросы журналистов. Также помощники составляют для Байдена «шпаргалки» для выступлений.

Напомним, Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Кроме того, он несколько раз оступался на трапе самолета и упал с велосипеда.

