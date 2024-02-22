Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.6 комментариев
Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена «по балансу»
Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена с физиотерапевтом из-за проблем «со все более неуклюжей походкой»
Президент США Джо Байден по утрам занимается с физиотерапевтом, выполняя упражнения, предположительно, «по балансу», которые должны помочь ему «со все более неуклюжей походкой», пишут СМИ.
Распорядок дня Байдена со ссылкой на его помощников описала Daily Mail. Указывается, что спит Байден с аппаратом СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях. Продолжительность сна составляет восемь часов в сутки, хотя его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама ограничивались пятью. Просыпается он «в 7.00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот». Занятия с физиотерапевтом начинаются около 8.00, продолжаясь примерно 45 минут, передает РИА «Новости».
После перелома ноги в 2020 году Байден носит специальные кроссовки вместо ботинок, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб «на случай происшествия».
После тренировки Байден слушает ежедневный секретный брифинг в Овальном кабинете, говорит по телефону с семьей. Публичные мероприятия проводятся обычно с 10.00 до 16.00 – в это время он наиболее сосредоточен. Работа продолжается до 19.00.
Daily Mail пишет, что Байден часто опаздывает. Если президенту нужно публично выступить, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники – выжимку из новостей на случай, если Байден решит ответить на вопросы журналистов. Также помощники составляют для Байдена «шпаргалки» для выступлений.
Напомним, Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Кроме того, он несколько раз оступался на трапе самолета и упал с велосипеда.