Байден упал на торжественной церемонии академии ВВС США

Байден споткнулся и упал во время торжественной церемонии академии ВВС США

Во время торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо глава американского государства Джо Байден, находясь на трибуне, споткнулся и упал, сообщают информационные агентства.

Инцидент произошел во время вручения дипломов. У Байдена не получилось самостоятельно подняться после падения, ему помогли охранники, передает РИА «Новости».

До падения Байден выступил с речью, во время которой пошутил про свой возраст: «Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США».

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке». Он уточнил, что президент споткнулся о мешок с песком на сцене, передает ТАСС.

Напомним, это не первое падение Байдена на публике. Так, он несколько раз оступался на трапе самолета. Кроме того, он упал с велосипеда. Байдену 80 лет, он намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.