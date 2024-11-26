Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».5 комментариев
МИД Китая отверг обвинения Трампа в контрабанде фентанила
МИД КНР заявил, что фентанил является проблемой США, а не Китая
Китайский МИД отверг обвинения избранного президента США Дональда Трампа в контрабанде фентанила, отметив, что это проблема США, а не Китая, и подчеркнул готовность к сотрудничеству.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что проблема распространения фентанила в США является внутренней проблемой Соединенных Штатов, передает ТАСС. Это заявление последовало в ответ на намерения избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары, обвинив Китай в контрабанде наркотиков.
«Китай – это страна с одним из самых строгих и последовательных политических курсов в мире по борьбе с наркотиками», – говорится в сообщении пресс-службы МИД КНР. «Фентанил – это проблема Соединенных Штатов», – подчеркнули в ведомстве.
Также отмечается, что ранее Китай оказывал гуманитарную поддержку США в борьбе с этой проблемой, и США «должны ценить добрую волю Китая». В министерстве добавили: «Китай готов продолжать сотрудничество с США в борьбе с наркотиками на основе равенства, взаимной выгоды и взаимоуважения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.
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