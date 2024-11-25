В США заявили, что Китай «испугался» сближения России и КНДР

The Guardian: Китай опасается альянса США, Японии и Южной Кореи из-за связи России и КНДР

Tекст: Вера Басилая

По словам Кэмпбелла, Китай обеспокоен укрепляющимися связями между Россией и КНДР, что может повлиять на региональное равновесие сил, передает канал «360».

По его словам, сотрудничество России и КНДР может привести к формированию более тесного альянса между США, Японией и Южной Кореей, что невыгодно Китаю. КНР рассматривает такие шаги как попытки ограничить его влияние в Восточной Азии, считает замгоссекретаря.

Кэмпбелл также отметил, что укрепление связей с Россией может подтолкнуть КНДР к действиям, которые не совпадают с интересами Китая.

Возможное военное сотрудничество между Россией и КНДР, по мнению Кэмпбелла, предоставит США возможность укрепить свои отношения с Южной Кореей и Японией. Китай рассматривает такие шаги как попытки ограничить его влияние в Восточной Азии.

Администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны.