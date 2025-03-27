Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения, передает РИА «Новости». Это происходит после заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме. По словам представителя пророссийского подполья, такое вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции.

Ранее, по его словам, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь, учитывая договоренности о перемирии, они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нанесены удары по цехам, где находились боекомплекты и техника ВСУ в Кривом Роге. Сообщалось, что в Киевской области уничтожили склады с боекомплектом. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.