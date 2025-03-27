Захарова: Россия ждет, когда с Россельхозбанка снимут санкции и подключат к SWIFT

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская сторона ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых структур, обеспечивающих операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, сказала Захарова, передает ТАСС.

Также Москва ждет, когда будет проведено подключение банка и этих систем к SWIFT.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены.

Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.