Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Захарова: Россия ждет, когда с Россельхозбанка снимут санкции и подключат к SWIFT
Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российская сторона ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых структур, обеспечивающих операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, сказала Захарова, передает ТАСС.
Также Москва ждет, когда будет проведено подключение банка и этих систем к SWIFT.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены.
Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.