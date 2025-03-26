Кремль выразил надежду на торжество справедливости в «зерновой сделке»

Песков: В зерновой сделке должна восторжествовать справедливость

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия надеется, что в новой зерновой сделке справедливость восторжествует, и все гарантии для Москвы будут выполняться, передает ТАСС.

Он отметил, что договоренности заключены с США.

Песков уточнил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий, которые аналогичны тем, что содержатся в прежней инициативе под гарантиями генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, прежняя инициатива работала, но не все условия выполнялись, особенно те, что касались гарантий для России.

Официальный представитель Кремля выразил уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать в этот раз. Россия намерена продолжить работу с американскими партнерами для достижения этой цели.

Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации.