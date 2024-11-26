Трамп пообещал 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Трамп анонсировал 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.



На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

