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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    15 комментариев
    26 ноября 2024, 03:13 • Новости дня

    Трамп пообещал 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

    Трамп анонсировал 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.

    На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

    Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

    23 ноября 2024, 10:16 • Новости дня
    Маск предсказал быстрое банкротство США

    Маск заявил о стремительном движении США к финансовому краху

    Маск предсказал быстрое банкротство США
    @ Allison Robbert /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Маск выразил обеспокоенность финансовым положением США, заявив, что страна сейчас стремительно движется к банкротству, передает РИА «Новости».

    Это заявление Маск сделал в ответ на сообщение от департамента по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил необходимость исправления текущей бюджетной ситуации. По данным департамента, в последний раз профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году, а в 2023 финансовом году правительство потратило более 6 трлн доллов, тогда как привлекло лишь 4,47 трлн долларов.

    «Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», – заявил Маск в соцсети X. Его слова отражают серьезную озабоченность по поводу растущего дефицита бюджета и госдолга США. Маск также поддерживает Дональда Трампа и обещал сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

    Ранее победитель президентских выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). Маск активно высказывается на политические темы и поддерживает политику Трампа в борьбе с бюджетным дефицитом.

    По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года может достичь 121% от ВВП страны, а к 2029 году – 131,7% от ВВП. С момента президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Отметим, что американский предприниматель Илон Маск уже заявлял, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом.

    Накануне Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего.

    Маск и Вивек Рамасвами также предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    25 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов внесли в Госдуму

    В Госдуму внесли законопроект о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского

    Tекст: Евгения Караваева

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении проекта закона, запрещающего принимать в российские школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

    Как передает ТАСС, инициатива направлена на обеспечение качественного образовательного процесса. «Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», – подчеркнул Володин, добавив, что это необходимо для улучшения интеграции в общество и повышения уровня образования.

    По словам Володина, законопроект рассматривается как мера по поддержке учителей и учеников, так как отсутствие языкового барьера способствует более эффективной работе в классе. Отмечается, что вопрос будет обсуждаться в контексте более широких мер по регулированию миграционной политики в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, а глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России считает, что законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в страну требует существенной доработки, поскольку он может создать правовую неопределенность, следует из копии проекта отзыва кабмина.

    Правительство подчеркивает, что предлагаемые изменения могут привести к правовой неопределенности и должны быть согласованы с положениями международных договоров, к которым присоединилась Россия, передает РИА «Новости».

    Напомним, группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что низкоквалифицированные специалисты, переезжающие в Россию с целью подзаработать, не должны перевозить с собой свои семьи. Инициативу ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов поддержал глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заявив, что она является ответом на запрос избирателей.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    23 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

    Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Максим Попов

    Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.

    По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

    Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

    Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Илон Маск стал богатейшим человеком мира с новым рекордом

    Bloomberg: Маск снова стал богатейшим человеком мира с состоянием в 347,8 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком на планете, передает RT.

    Состояние Маска достигло 347,8 млрд долларов, что является историческим максимумом. Ранее в 2021 году он также был признан самым богатым человеком с состоянием 340,4 млрд долларов.

    Конкуренцию Маску составляет Джефф Безос, состояние которого оценивается в 219 млрд долларов. Список богатейших людей публикует Bloomberg. Такое значительное увеличение состояния Маска связывается с успехами его компаний, включая SpaceX и Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после победы Дональда Трампа.

    Между тем, политический комитет Илона Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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    25 ноября 2024, 07:03 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа уволить 15 тыс. трансгендеров из армии США

    Times: Трамп уволит 15 тыс. трансгендеров из армии США после возвращения в Белый дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Избранный президент США Трамп намерен демобилизовать трансгендеров, чья численность оценивается в 15 тыс. человек, из армии согласно новому указу, который может быть подписан 20 января.

    Как сообщает Times, Дональд Трамп, избранный президент США, намерен подписать указ о демобилизации всех военных-трансгендеров при возвращении в Белый дом 20 января. По данным источников военной сферы, увольнение затронет около 15 тыс. человек, и их демобилизуют по состоянию здоровья, что будет означать непригодность к службе, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванный источник, который отметил, что армия США в настоящее время испытывает трудности с набором новобранцев. В этой ситуации увольнение трансгендеров может усугубить кадровые проблемы. Источник подчеркнул, что только корпус морской пехоты справляется с текущими показателями набора, а среди трансгендеров есть те, кто занимает высокие должности.

    Кроме того, согласно данным газеты, нововведение Трампа будет препятствовать трансгендерам поступать на военную службу в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», и призвал американцев «проснуться». Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной под именем Майкл Джон Сирилло, была зачислена в Вооруженные силы Украины. В Пентагоне поддержали службу трансгендеров в армии США.

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    25 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Доллар упал на фоне новостей о кандидате на пост главы Минфина США

    Доллар снизился к евро, иене и фунту после сообщения о выборе Бессента кандидатом на пост главы Минфина США

    Tекст: Мария Иванова

    Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США.

    Доллар США слабеет на фоне новостей о предложении Дональда Трампа назначить Скотта Бессента на пост министра финансов, передает «Интерфакс».

    На понедельничных торгах доллар теряет позиции относительно евро, иены и фунта стерлингов. Индекс DXY, отражающий динамику доллара к шести основным валютам, снизился на 0,55%, а более широкий WSJ Dollar Index уменьшился на 0,3%.

    Трейдеры активно оценивают возможные последствия назначения Бессента, инвестора и основателя Key Square Group.

    «Участники рынков убеждены, что новый глава Минфина, в случае утверждения его кандидатуры конгрессменами, отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики», – отмечает Trading Economics. Бессент поддерживает планы Трампа касательно новых пошлин и снижения налогов, что может повлиять на текущую экономическую политику США.

    На прошлой неделе доллар достигал двухлетних максимумов на фоне ожиданий проинфляционной политики Трампа, которая могла бы вызвать замедление снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Однако на этой неделе трейдеры ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС и данных о ключевом показателе инфляции – индексе PCE, что внесет больше ясности в дальнейшие действия регулятора.

    На валютных торгах наблюдается изменение курса пары евро/доллар, которая на 9.10 мск торгуется на уровне 1,0479 доллара. Фунт стерлингов укрепился до 1,2592 доллара, а курс доллара к иене составляет 154,42 иены. В отношении офшорного юаня курс доллара составляет 7,2489 юаня.

    Тем временем Народный банк Китая оставил ставку по кредитам сроком на год на уровне 2% годовых, при этом вливания ЦБ в финансовую систему составили 900 млрд юаней. Однако с учетом погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток из банковской системы составил 550 млрд юаней. Банк также предоставил 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО при ставке 1,5%.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, подчеркнув его вклад в экономическую политику. Ранее сообщалось, что избранный президент США рассматривает возможность назначения Кевина Уорша на эту должность с перспективой дальнейшего перевода в Федеральную резервную систему после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, такие как Майк Помпео и Билл Хагерти, а также такие новые кандидаты, как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения, отмечает канал CBS News.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    25 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Мигранты в США начали подготовку к массовой депортации после победы Трампа

    NYT: Мигранты в США готовятся к депортации из-за обещаний Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Нелегальные мигранты в США активно налаживают контакты с юристами и общественными организациями из-за обещанных депортаций после победы Дональда Трампа, сообщает New York Times.

    По информации издания,  мигранты активизировали работу с юристами, а также участвуют во встречах с некоммерческими организациями, чтобы противостоять возможным депортациям, передает РИА «Новости».

    Некоторые мигранты, имеющие грин-карты, стремятся как можно скорее получить гражданство США. Те, у кого неясный правовой статус или кто въехал в страну нелегально, активно подают заявления на предоставление убежища. Газета подчеркивает, что даже ходатайство в процессе рассмотрения может защитить от депортации.

    Мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, пытаются ускорить процесс вступления в брак, чтобы иметь возможность подать заявку на получение грин-карты. По данным телеканала NBC News, реализация планов Трампа может привести к разлучению по меньшей мере четырех млн семей.

    Массовые депортации были одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа.

    Напомним, ранее Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных и введения чрезвычайного положения.

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    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

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