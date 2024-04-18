  • Новость часаНебензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому
    Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Киеву
    При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Названа дата рассмотрения резолюции о принятии Палестины полноправным членом ООН
    Власти Литвы одобрили лишение россиян ВНЖ за частые поездки в Россию
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    18 апреля 2024, 03:54 • Новости дня

    Конгрессмены обвинили Китай в причастности к фентаниловой эпидемии в США

    Американские конгрессмены заявили о причастности Китая к финансированию фентаниловой эпидемии в США

    Конгрессмены обвинили Китай в причастности к фентаниловой эпидемии в США
    @ Sascha Steinach/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков, говорится в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю.

    Утверждается, что финансирование осуществлялось «за счет налоговых льгот» и грантов торгующим фентанилом компаниям. Кроме того, власти Китая, по мнению Конгресса, не боролись с производителями фентанила и прекурсоров. По версии конгрессменов, фентаниловый кризис в США «обогатил химическую промышленность» Китая, передает ТАСС.

    Напомним, с 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев. Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик.

    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 19:54 • Новости дня
    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве

    Daily Mail: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер Хауб найден с любовницей в Москве

    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве
    @ imago-images/Global Look Press

    Немецкий миллиардер и владелец OBI Карл-Эриван Хауб, который загадочно исчез в Альпах шесть лет назад и был признан погибшим, может находиться с любовницей в Москве, следует из расследования телекомпании RTL.

    Как пишет Daily Mail, в расследовании RTL утверждается, что в день своего исчезновения Хауб 13 раз созванивался с некой Вероникой, передает телеканал «Звезда». Предполагается, что это может свидетельствовать о том, что миллиардер намеревался инсценировать свою смерть с ее помощью и впоследствии сбежать в Россию.

    Отмечается, что жизнь Хауба была тесно связана с Вероникой, которая, предположительно, на 20 лет младше него и описывается как «стройная, спортивная женщина с каштановыми волосами до плеч, темными глазами и открытой улыбкой».

    В расследовании также упоминаются возможные встречи миллиардера с Вероникой в Москве и Сочи: в мае 2009 года оба ехали одним ночным поездом из Москвы в Петербург, но в разных купе. При этом, как утверждается, поездки были забронированы в одно и то же время и одним и тем же человеком. Были установлены и другие совпадения коротких поездок Хауба и Вероники в разные годы.

    Коментарии (11)
    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

    Коментарии (17)
    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

    Коментарии (20)
    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ

    Миллиардер Сакс заявил, что Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи армии России

    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    @ Breaking Points/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    По его словам, Украина проигрывает не потому, что Конгресс США не дает финансирование, а потому, что у России больше артиллерии, человеческих ресурсов и превосходство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Киев испытывает острый дефицит боеприпасов, войск и средств ПВО, что может привести к прорыву российских сил и их дальнейшему продвижению вглубь Украины.

    Коментарии (9)
    17 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве жительницы Варшавы

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки
    @ @rian_ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности обнародовала фото жительницы Варшавы, которая, предположительно, причастна к покушению на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

    На кадрах показан бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер, демонстрируя который, женщина за кадром говорит, что будет «рыбку засаливать» в этих емкостях, передает РИА «Новости». В ролике также присутствуют фото самой девушки.

    Напомним, на прошлой неделе на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Ранее сообщалось, что компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на Прозорова, были доставлены из Варшавы.

    Коментарии (20)
    17 апреля 2024, 15:36 • Новости дня
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первом квартале этого года в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений нехватка работников, по сравнению с предыдущим кварталом кадровая ситуация усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей, сообщил Банк России.

    Обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале этого года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года и за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года, следует из материалов ЦБ, передает ТАСС.

    Проблема нехватки работников наиболее остро стоит перед предприятиями обрабатывающих производств, выпускающими продукцию инвестиционного и потребительского назначения, сообщается в документе. Дефицит кадров вынуждает предприятия либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату.

    В то же время, согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников.

    По данным ЦБ, для борьбы с нехваткой персонала ряд предприятий в начале этого года подняли зарплаты отдельным категориям работников, другие готовы привлекать персонал, не обладающий необходимыми компетенциями. Некоторые стараются удерживать опытных специалистов старшего возраста.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.

    Коментарии (33)
    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

    Коментарии (16)
    17 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына в тюрьме

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, заявила, что состояние здоровья ее сына, отбывающего наказание в колонии «Полярная сова», сильно ухудшилось, он находится на грани смерти.

    «У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен», – приводит слова женщины ИА «Регнум».

    Она рассказала, что продолжает жить в квартире, где жил ее сын и куда каждый день возвращался после совершения преступлений. Женщина призналась, что неоднократно думала о том, сможет ли ее сын искупить грехи, но пришла к выводу, что это невозможно.

    По ее словам, она продолжает поддерживать связь с сыном, отправляет ему деньги, чтобы тот мог покупать необходимые вещи в магазине колонии, но навещала его только один раз из-за расположения колонии – «Полярная сова» находится в отдаленном поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Она также посетовала на «фанатов» битцевского маньяка, которые регулярно беспокоят ее письмами и звонками. По словам женщины, чаще всего ее сыном интересуются из Канады, Германии и других зарубежных стран.

    Пичушкин, в период с 2001 по 2006 годы совершивший 49 убийств, был приговорен к пожизненному сроку в 2007 году. Как утверждал сам маньяк, он намеревался совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски.

    Коментарии (6)
    17 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей

    Российский велопутешественник Владимир Косаров выжил в тропических джунглях Колумбии

    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Пропавший в латиноамериканских джунглях российский велопутешественник Владимир Косаров добрался до Панамы через Дарьенский пробел и вышел на связь с близкими.

    Косаров планировал преодолеть джунгли за две недели, однако его экспедиция затянулась на долгие месяцы. По словам путешественника, он пережил ограбление, падение с обрыва, заражение малярией. Чтобы выжить, ему приходилось питаться змеями и улитками, чинить сломанный велосипед подручными средствами, а также ловить рыбу самодельным копьем, пишут «Известия».

    В Панаме Косаров попал в карантинный лагерь для больных малярией, где пробыл до нормализации своего состояния. По его словам, он дошел до трассы только 16 апреля, сразу поехал в больницу, где у него обнаружили малярию. По его словам, какие-то люди на машине увезли его в странный закрытый лагерь мигрантов.

    Купив панамскую SIM-карту на последние деньги, путешественник смог опубликовать видеосообщение и связаться с близкими.

    «Всех благ, друзья, никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасное место», – посоветовал в конце своего видеообращения Косаров.

    Владимир Косаров направлялся из расположенного в Колумбии города Капуургана через Дарьенский пробел в Панаму. Для этого ему нужно было преодолеть джунгли. О его пропаже 19 марта сообщили друзья.

    Коментарии (12)
    17 апреля 2024, 15:29 • Новости дня
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из пилотов «Уральских авиалиний», вынужденно посадивших самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Как говорится в сообщении, после завершения расследования и выхода отчета КВС пилот Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, трудовой договор прекращен 15 апреля, передает ТАСС.

    Там добавили, что с приказом Сергей Белов ознакомлен.

    Ранее экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

    Коментарии (17)
    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

    Коментарии (4)
    Главное
    Минтранс сообщил о готовности восстановить Луганский и Мариупольский аэропорты
    Польша не знает, сколько танков передала Украине
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине
    На заводе боеприпасов в Британии произошел взрыв
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины
    Россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов

    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев

    Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия ищет спасения у Китая

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............