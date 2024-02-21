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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня

    Илон Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Илон Маск предложил легализовать фентанил или ужесточить наказание за его хранение в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

    18 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО

    Американский сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону меньше 2% ВВП

    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужна система, при которой из НАТО начнут «выкидывать» страны с бюджетом на оборону меньше 2% от размера ВВП, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Грэм призвал создать «систему, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают». Расходы в 2% он считает необходимыми для каждого члена НАТО, но 19 стран из 31 не соответствуют данному условию.

    Кроме того, Грэм согласился с желанием экс-главы американского государства Дональда Трампа добиться от членов НАТО «выполнения их обязательств в 2%». «Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО – плати 2%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    19 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.

    США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

    Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

    Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

    В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    18 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    США начали разрабатывать план противостояния с Россией в космосе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

    Тернер заявил, что план противостояния угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

    Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    18 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Киселев направил запрос на интервью с Байденом

    Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».

    Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

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    18 февраля 2024, 18:36 • Новости дня
    Вице-премьер Украины назвала непредсказуемыми ближайшие две недели для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не может предсказать, что произойдет в ближайшие две недели на фоне того, что Конгресс США не принял проект о финансовой помощи для Украины, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Политик отметила, что Киев оказался «в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса», а также оказался в «ситуации неопределенности».

    Стефанишина отметила, что на Украине не знают, что произойдет через две недели, что является «элементом дестабилизации», передает РИА «Новости».

    Вице-премьер также отметила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают «предсказуемость» и позволяют планировать стратегию Украины. Она добавила, главное, чтобы партнеры, с которыми подписаны соглашения, соблюдали условия.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    18 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Блинкен призвал Китай отговорить Россию от «запуска ядерного оружия» в космос

    New York Times: Блинкен призвал руководство КНР и Индии отговорить Россию от «запуска оружия в космос»

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times.

    По информации издания, госсекретарь США попросил Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Блинкен якобы предупредил собеседников, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только спутники США, но и индийские и китайские аппараты, и повлечет полный отказ систем коммуникаций и крах Starlink.

    Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Запад ответили хамством и оскорблениями на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил на канале «Россия-24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, реакция на интервью началась с полного хамства со стороны литовцев, передает ТАСС.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что интервью Путина Карлсону вскрыло тот факт, что американское общество живет в полной информационной блокаде.

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    20 февраля 2024, 03:51 • Новости дня
    Силовые структуры 11 стран вскрыли группировку хакеров LockBit

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур 11 стран в ходе совместной операции вскрыли и заблокировали хакерскую группировку LockBit, которая занималась кибератаками и вымогательством.

    На сайте группировки размещено уведомление о том, что он находится под контролем правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным ФБР, в результате операции было заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ.

    По данным американского Минюста, LockBit участвовала в совершении более 1,4 тыс. кибератак в США и других странах. Общая сумма средств, которые хакеры затребовали у своих жертв, превысила 100 млн долларов. Часть из этой суммы была успешно получена с помощью биткоинов.


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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    19 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Хейли отказалась считать Россию другом США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия – не друг США, Вашингтон «не отделяет себя от друзей, чтобы умиротворить врага», заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.

    Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

    Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    18 февраля 2024, 19:23 • Новости дня
    Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок

    Экс-президент США Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers, в линейке были представлены три пары обуви стоимостью 199 и 399 долларов, сообщило агентство AP.

    Презентация прошла в Филадельфии на следующий день после того, как суд Нью-Йорка обязал его выплатить почти 355 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве, пишет «Коммерсант».

    В линейке представлены золотые кроссовки с буквой T и флагом США под названием The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»), всего было запланирована к выпуску 1 тыс. пар кроссовок, цена одной пары –399 долларов. На данный момент все кроссовки по предзаказу уже раскуплены.

    Отмечается, что каждая пара имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф Трампа, кроме того, на обуви присутствуют американский флаг и буквы «Т» на языке и по бокам обуви.

    Ранее Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о махинациях с оценкой активов компании Trump Organization, и выразил уверенность, что апелляция увенчается успехом.

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    19 февраля 2024, 03:54 • Новости дня
    Сенатор США счел неизбежными «территориальные уступки» со стороны Украины

    Сенатор США Вэнс призвал смириться с необходимостью для Украины пойти на «территориальные уступки»

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «смириться с реальностью»и признать, что завершение конфликта на Украине не произойдет без «территориальных уступок» с ее стороны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Вэнс, участвовавший в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в интервью Politico, что «любое мирное урегулирование потребует от Украины определенных значимых территориальных уступок». Он указал, что мирные договоренности – «единственный способ завершить конфликт», передает ТАСС.

    Как заявил Вэнс, у США отсутствуют производственные мощности, которые могли бы обеспечить «бесконечную поддержку» боевых действий на суше в Восточной Европе, власти страны должны объяснить это населению.

    «Как долго это будет продолжаться? Сколько это, как ожидается, будет стоить? И что немаловажно, как именно мы должны произвести вооружения, которые требуются для поддержки украинцев?» – заявил он.

    На конференции Вэнс указывал, что американскую и европейскую поддержку Украины ограничивает не нехватка денег, а невозможность для Запада производить достаточно боеприпасов для конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также для возможного конфликта в Восточной Азии. В частности, как заявил Вэнс, украинские войска «за месяц применяют столько ракет-перехватчиков» ЗРК Patriot, «сколько США производят за год».

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции заявил, что есть проблемы с военными запасами, конфликт на Украине продемонстрировал это. В Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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