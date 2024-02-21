С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Илон Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок
Илон Маск предложил легализовать фентанил или ужесточить наказание за его хранение в США, чтобы избежать передозировок
Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.
«Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.
Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.
Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.