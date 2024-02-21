Илон Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

Илон Маск предложил легализовать фентанил или ужесточить наказание за его хранение в США, чтобы избежать передозировок

Tекст: Денис Тельманов

«Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.