Как советский тыл брал Берлин и спасал немецкое население

Tекст: Владимир Нагирняк

Темп продвижения войск и успешность самих ударов зависят от снабжения: слаженной работы тыловых служб и военно-транспортных подразделений. Войска нуждаются в топливе, боеприпасах и питании. Соответствующие запасы надо создавать глубоко заранее – а затем эффективно доставлять и распределять.



Ярким примером успешной работы тыловых служб Красной армии во время Великой Отечественной стала Берлинская наступательная операция. Этому способствовало и благоприятное стечение обстоятельств (господство советской авиации в воздухе и развитая ж/д сеть), и колоссальный опыт, накопленный советским тылом за годы войны.

На саму подготовку штурма Берлина 1-му Белорусскому фронту было отведено всего 22 дня – срок в три раза короче, чем подготовка к Висло-Одерской операции и в четыре раза, чем к операции «Багратион». Командовавший фронтом маршал Георгий Жуков вспоминал, что к началу Берлинской операции необходимые запасы еще не были созданы, «нужны были действительно героические усилия работников тыла фронта и армий». И они со своей задачи справились, оказавшись, по словам Жукова, «на высоте положения».

В короткий срок советские тыловики проделали огромный объем работы. Три общевойсковые, две танковые армии и громадное количество войск усиления 1-го Белорусского фронта ни в чем не нуждались на протяжении всей операции по взятию столицы гитлеровской Германии.

За каждой пулей и снарядом, выпущенными красноармейцами на улицах Берлина по врагу, стоял скромный подвиг тыловых частей. Более того, советские тыловики спасали даже мирное немецкое население города.

Дороги и мосты

Перед операцией тыловики приняли и разгрузили более тысячи вагонов с боеприпасами. А когда начался штурм города, 3 тыс. грузовиков бесперебойно доставляли боеприпасы и увозили в тыл раненых. Не менее важную роль в Берлинской операции сыграли железнодорожные войска. После выхода советских частей к немецкой столице ж/д части смогли восстановить разрушенную дорогу Кюстрин – Берлин, что позволило доставлять боеприпасы прямо на берлинскую станцию Лихтенберг. Всего же за время Берлинской операции железнодорожники восстановили 623 км ж/д путей, что примерно равно пути от Москвы до Ленинграда. Более того, иногда железнодорожный путь срочно перешивался с европейской на отечественную колею.

Последним крупным рубежом гитлеровской обороны перед Берлином стала река Одер. Вермахт яростно цеплялся за Одер и уничтожал строившиеся советскими войсками мосты. Некоторые из них разрушались немцами до 12 раз. Однако дорожно-мостовые части восстановили или построили за время Берлинской операции более 40 мостов. Благодаря их труду через Одер удалось перебросить две танковые армии. Всего же за время штурма Берлина по мостам через Одер туда – обратно прошло более 1,6 млн автомашин и свыше 48 тыс. танков и артиллерийских тягачей.

Дорожники справились и с еще одной сложнейшей задачей: они обеспечивали движение войск в самом Берлине. 2 мая 1945-го, когда Берлин был взят, советский военный фотокорреспондент Евгений Халдей сделал снимок у Бранденбургских ворот. Фото «Регулировщица Победы» впоследствии стало знаменитым. Оно выглядит символом налаживания мирной жизни – но на самом деле регулировщики начинали работать тогда, когда в огромном городе все еще шли бои.

Дорожники следовали по берлинским улицам сразу за штурмовыми отрядами, зачастую действуя в их составе.

Как только квартал освобождался от противника, дорожные части расчищали улицу, устанавливая на перекрестках регулировщиков и вывешивая указательные знаки. Дорожникам нередко приходилось вести бои с остатками вражеских групп. Кроме того, часто очищенную улицу снова заваливало обломками горящих зданий – и тогда дорожные службы заново приступали к работе.

Спасение голодного Берлина



Когда в 1945 году Красная армия стремительно продвигалась на Запад, гитлеровская пропаганда пугала мирных немцев местью со стороны русских. Заявлялось, что «русские варвары не пощадят никого». Оно и понятно: ведь именно такую участь сам Гитлер готовил в свое время советскому населению. 7 октября 1941 года он издал директиву, в которой говорилось, что перед захватом Москвы и Ленинграда эти города должны быть уничтожены артиллерией и бомбардировщиками, чтобы не кормить население, побудив его к бегству.

Но действия Красной армии на территории Германии были принципиально иными. Советское правительство четко определило линию поведения своих войск при вступлении на территорию Германии. Еще в 1942 году Сталин заявил, что СССР стремится к уничтожению клики Гитлера, а не немецкого народа: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское остается».

Еще во время Висло-Одерской операции советские войска заставали гонимых страхом беженцев на дорогах в крайне бедственном положении. Советское командование стало обеспечивать едой и одеждой женщин, стариков, детей и инвалидов. А вскоре перед руководством советских тыловых подразделений встала проблема спасения от голода всего населения Берлина, насчитывавшего свыше 2,7 млн человек.

За два-три месяца до падения столицы Германии подвоз немцами еды в нее прекратился. За две недели до начала штурма города берлинцы не получали даже хлеба. К моменту взятия Берлина советскими войсками его продовольственная система была полностью парализована. Отвечавшие за ее работу гитлеровские чиновники и владельцы пищевых предприятий разбежались. Если бы не Красная армия, жители города были обречены на голодную смерть.

Командованию 1-го Белорусского фронта с первых дней боев в Берлине пришлось заниматься проблемой спасения голодающего местного населения. В распоряжение замначальника тыла фронта генерала Николая Жижина было выделено из резерва свыше 300 офицеров и 820 грузовиков для организации снабжения города.

Одним из первых актов помощи в разгар боев в Берлине стала отправка в немецкую столицу 1700 тонн картофеля из районов восточнее Одера.

Опергруппой Жижина были разработаны нормы питания для разных групп населения, большую часть которого составляли иждивенцы и дети до 10 лет (около 1,5 млн человек). Принятые нормы в большинстве своем даже превосходили паек при гитлеровском режиме. Если гитлеровская норма предусматривала выдачу только суррогатного кофе, то советская – натуральных кофе и чая. Если при Гитлере положенную мясную норму стали заменять сыром и творогом, то по советской норме немец стал получать 60 граммов свежего мяса в день.

Затем было решено создать в Берлине запас продовольствия. Из Москвы в Германию специально для этого приехали нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян и начальник тыла Красной армии генерал Андрей Хрулев. С их помощью тыловики трех фронтов только в мае-июне 1945 года завезли в город 78 тыс. тонн зерна, 18,5 тыс. тонн муки, 13,7 тыс. тонн мяса, 114 тыс. тонн картофеля.

Советские усилия по спасению населения побежденной Германии от голода и эпидемий еще тогда оценил сотрудник Дрезденского магистрата Герман Матерн. Он писал: «Население не имеет конкретного представления о том, какую огромную работу проделали советские генералы, офицеры и солдаты, чтобы наладить жизнь для нас – немцев, ликвидировать последствия катастрофы».

* * *

Берлинская операция была не просто штурмом главной цитадели нацизма. Впервые за всю войну Красная армия вела столь масштабные боевые действия непосредственно в таком огромном городе. При этом ее тыловым службам пришлось работать в уникальных условиях: вопреки уставам, впервые тыл был так максимально приближен к фронту, фактически смешивался с наступающими частями. Это в итоге стало не только вызовом, но и условием взятия Берлина.