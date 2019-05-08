Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»

Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

Анны Халдей в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, что отец самостоятельно сшил красное полотнище из скатерти, а затем вместе с тремя солдатами забрался на крышу полуразрушенного здания Рейхстага.

Она также уточнила, что такой выразительный кадр получился благодаря тому, что один из бойцов, Алексей Ковалев, встал на самый край кровли, при этом его товарищ держал его за сапоги, чтобы тот не упал.

Ранее сообщалось, что прошла акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны.

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