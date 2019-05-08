Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»

Взгляд
8 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Зеленского не пускают в президентское кресло

Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленькийФото: Петр Сивков/ТАСС
Поствыборный период на Украине описывается переделкой известной скороговорки: «450 депутатов инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали». Еще 30 апреля ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем выборов. Но никто на Украине не может сказать, когда же, собственно, нового главу государства допустят к президентскому креслу. Как же так происходит? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы в фотошопе

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолётов. Подробности...

Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»

               8 мая 2019, 11:29
            Фото: Халдей Евгений/ТАСС
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

            Анны Халдей в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, что отец самостоятельно сшил красное полотнище из скатерти, а затем вместе с тремя солдатами забрался на крышу полуразрушенного здания Рейхстага.

            Она также уточнила, что такой выразительный кадр получился благодаря тому, что один из бойцов, Алексей Ковалев, встал на самый край кровли, при этом его товарищ держал его за сапоги, чтобы тот не упал.

            Ранее сообщалось, что прошла акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны.

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