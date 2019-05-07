Акция «Диктант Победы» стартовала в 23 странах мира

В регионах Центральной России, Северо-Запада, Поволжья, Урала и Сибири и 23 странах стартовала акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны; акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Старт диктанта на центральной площадке – в музее Победы на Поклонной горе в Москве – дал генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин. Участников также поприветствовали председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память», член бюро высшего совета партии, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и координатор партийного проекта, председатель оргкомитета акции «Диктант Победы», депутат Государственной думы Александр Хинштейн, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе «Единой России».

На данный момент диктант уже написали более пяти тысяч жителей Дальнего Востока и четырех зарубежных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. В России площадки диктанта организованы в административном центре каждого региона, городах с населением от 500 тыс. человек, городах воинской славы и городах-героях.

Так, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак присоединился к акции в Севастополе на Сапун-горе, где 75 лет назад, 7 мая 1944 года, проходила решающая битва за город.

«Неслучайно местом проведения «Диктанта Победы» была выбрана Сапун-гора – место памяти и силы. В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы. Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям. Для нас очень важно сегодня быть вместе с вами. Вы знаете, что сегодня по всей стране стартовал «Диктант Победы», – сказал Турчак, обращаясь к участникам акции.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых будет предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Уже через час – в 14.00 мск – на сайте появится возможность пройти онлайн-диктант и сразу узнать свой результат.

При поддержке Россотрудничества, иностранные площадки открылись в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

Всего 7 мая диктант пройдет на 1 тыс. 327 площадках, большинство из которых расположены в субъектах РФ, 46 – за рубежом. Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

Также старт тестированию на знание событий Великой Отечественной войны дан на сайте «Диктанта Победы». С 14.00 по московскому времени во вторник у всех желающих также появляется возможность пройти вопросы теста в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф и сразу увидеть результаты. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он добавил, что онлайн-версия «Диктанта Победы» стала доступна на сайте диктантпобеды.рф после закрытия всех площадок для очного тестирования в регионах. Принять участие в онлайн-диктанте может любой желающий.

Надо отметить, что для онлайн-диктанта был подготовлен отдельный комплект вопросов, которые не совпадают с теми, которые были в очном тестировании. Как отметил ранее Хинштейн, в тест вошли разноплановые вопросы: участникам необходимо будет вспомнить не только ключевые даты боевых сражений, но и военные фильмы, литературные произведения на тему Великой Отечественной войны.

«Главная наша задача – заинтересовать людей. Мы рассчитываем, что те, кто примет участие в «Диктанте Победы», захотят узнать о Великой Отечественной войне больше», – сказал он.

При прохождении «Диктанта Победы» на сайте каждый участник получает электронный сертификат с указанием фамилии, имени и отчества участника и количества набранных баллов. Участники офлайн-тестирования при высоком результате могут рассчитывать на ценные призы и место на трибунах Парада Победы – 2020 в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД