Акция «Диктант Победы» стартовала в 23 странах мира

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:40  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Акция «Диктант Победы» стартовала в 23 странах мира

            7 мая 2019, 15:06

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В регионах Центральной России, Северо-Запада, Поволжья, Урала и Сибири и 23 странах стартовала акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны; акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

            Старт диктанта на центральной площадке – в музее Победы на Поклонной горе в Москве – дал генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин. Участников также поприветствовали председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память», член бюро высшего совета партии, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и координатор партийного проекта, председатель оргкомитета акции «Диктант Победы», депутат Государственной думы Александр Хинштейн, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе «Единой России».

            На данный момент диктант уже написали более пяти тысяч жителей Дальнего Востока и четырех зарубежных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. В России площадки диктанта организованы в административном центре каждого региона, городах с населением от 500 тыс. человек, городах воинской славы и городах-героях.

            Так, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак присоединился к акции в Севастополе на Сапун-горе, где 75 лет назад, 7 мая 1944 года, проходила решающая битва за город.

            «Неслучайно местом проведения «Диктанта Победы» была выбрана Сапун-гора – место памяти и силы. В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы. Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям. Для нас очень важно сегодня быть вместе с вами. Вы знаете, что сегодня по всей стране стартовал «Диктант Победы», – сказал Турчак, обращаясь к участникам акции.

            Участникам предстоит за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых будет предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Уже через час – в 14.00 мск – на сайте появится возможность пройти онлайн-диктант и сразу узнать свой результат.

            При поддержке Россотрудничества, иностранные площадки открылись в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

            Всего 7 мая диктант пройдет на 1 тыс. 327 площадках, большинство из которых расположены в субъектах РФ, 46 – за рубежом. Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

            Также старт тестированию на знание событий Великой Отечественной войны дан на сайте «Диктанта Победы». С 14.00 по московскому времени во вторник у всех желающих также появляется возможность пройти вопросы теста в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф и сразу увидеть результаты. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он добавил, что онлайн-версия «Диктанта Победы» стала доступна на сайте диктантпобеды.рф после закрытия всех площадок для очного тестирования в регионах. Принять участие в онлайн-диктанте может любой желающий.

            Надо отметить, что для онлайн-диктанта был подготовлен отдельный комплект вопросов, которые не совпадают с теми, которые были в очном тестировании. Как отметил ранее Хинштейн, в тест вошли разноплановые вопросы: участникам необходимо будет вспомнить не только ключевые даты боевых сражений, но и военные фильмы, литературные произведения на тему Великой Отечественной войны.

            «Главная наша задача – заинтересовать людей. Мы рассчитываем, что те, кто примет участие в «Диктанте Победы», захотят узнать о Великой Отечественной войне больше», – сказал он.

            При прохождении «Диктанта Победы» на сайте каждый участник получает электронный сертификат с указанием фамилии, имени и отчества участника и количества набранных баллов. Участники офлайн-тестирования при высоком результате могут рассчитывать на ценные призы и место на трибунах Парада Победы – 2020 в Москве.

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