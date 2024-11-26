Гражданина Азербайджана арестовали в Хабаровске за убийство сожительницы из ревности

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает СУ СК по Хабаровскому краю, гражданин Азербайджана, проживавший в Хабаровске, был арестован за убийство сожительницы. По версии следствия, инцидент произошел в конце марта, когда на почве ревности 50-летний мужчина поссорился с женщиной. В ходе конфликта он избил ее, а затем задушил.

После совершения преступления обвиняемый скрылся и через несколько дней был задержан в городе Артеме Приморского края. Прокуратура региона сообщает, что в отношении него завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Индустриальный райсуд Хабаровска будет рассматривать дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до суда.

Ранее в Петербурге задержали 25-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в попытке убийства 12-летнего ребенка. До этого подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю в московском магазине гражданина Киргизии поместили под стражу.