Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Пытавшегося задушить девочку в магазине в Москве мигранта арестовали
Мигранта в Москве арестовали за нападение на девочку в магазине
Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю в московском магазине гражданина Киргизии поместили под стражу по решению суда, сообщили в столичном ГСУ СК.
Гражданина Киргизии, которому 43 года, обвиняют в покушении на убийство малолетней, его заключили под стражу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В Люблинском райсуде Москвы уточнили, что подозреваемый арестован на два месяца, до 9 марта.
Нападение произошло 6 января в магазине на юго-востоке Москвы. Уроженец Киргизии без видимого повода схватил за горло незнакомую девочку. Находящимся рядом родителям удалось отбить ребенка. Нападавший был задержан.
Ранее в Краснодаре арестовали подозреваемого в нападении на троих прохожих, включая 11-летнюю девочку.