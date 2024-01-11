Пытавшегося задушить девочку в магазине в Москве мигранта арестовали

Мигранта в Москве арестовали за нападение на девочку в магазине

Tекст: Алексей Дегтярев

Гражданина Киргизии, которому 43 года, обвиняют в покушении на убийство малолетней, его заключили под стражу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Люблинском райсуде Москвы уточнили, что подозреваемый арестован на два месяца, до 9 марта.

Нападение произошло 6 января в магазине на юго-востоке Москвы. Уроженец Киргизии без видимого повода схватил за горло незнакомую девочку. Находящимся рядом родителям удалось отбить ребенка. Нападавший был задержан.

Ранее в Краснодаре арестовали подозреваемого в нападении на троих прохожих, включая 11-летнюю девочку.