Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Напавшего с ножом на трех прохожих в Краснодаре арестовали
Напавшего с ножом на трех прохожих в Краснодаре арестовали на два месяца
Подозреваемого в нападении на троих прохожих в Краснодаре посадили под стражу на два месяца по ходатайству СК, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Октябрьский райсуд города решил удовлетворить ходатайство следствия в отношении обвиняемого в хулиганстве Арсена Мамия о его аресте, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Мужчина арестован на два месяца, до 8 марта 2024 года включительно.
По данным следствия, 2 января пьяный 37-летний мужчина на Бургасской улице ударил ножом 11-летнюю девочку, проходившего мимо мужчину и женщину, выходившую из магазина.
Пострадавший мужчина и женщина попали в больницу, угрозы здоровья ребенку нет.