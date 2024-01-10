На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

Tекст: Александра Юдина

По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.