В ОАК назвали возможную причину пожара SSJ-100 Анталье

ОАК: Причиной разлива топлива и возгорания SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу

Tекст: Дарья Григоренко

По предварительным данным, причиной разлива и последующего возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В ОАК подчеркнули отсутствие технических неполадок в системах воздушного судна, передает ТАСС.

Производитель SSJ-100 выразил готовность предоставить помощь в расследовании причин инцидента. Специально созданная комиссия займется установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что летевшие на самолете авиакомпании «Азимут», загоревшемся в Анталье, прибыли в Сочи с задержкой на более чем 10 часов.

В Анталье при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи, и это произошло из-за столкновения с сильным ветром. Пассажиры решили подать коллективный иск против авиакомпании.