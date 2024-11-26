Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.



Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.