Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который незаконно пересек границу России и участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Андерсон обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях в Курской области, передает ТАСС.
Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заключении Андерсона под стражу, проходило в закрытом режиме.
Пресс-служба судебной системы отметила, что решение о заключении под стражу было принято по ходатайству СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета.
Согласно законодательству, постановление суда может быть обжаловано. У Андерсона есть возможность оспорить решение суда в установленном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.