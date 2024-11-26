Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске

Tекст: Александра Юдина

Андерсон обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях в Курской области, передает ТАСС.

Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заключении Андерсона под стражу, проходило в закрытом режиме.

Пресс-служба судебной системы отметила, что решение о заключении под стражу было принято по ходатайству СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета.

Согласно законодательству, постановление суда может быть обжаловано. У Андерсона есть возможность оспорить решение суда в установленном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.