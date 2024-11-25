Попавший в плен британский наемник заявил о принудительной отправке в Курскую область ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными, заявил, что его командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило участвовать в операции в Курской области, сообщает ТАСС. По его словам, паспорт и телефон были изъяты, а ему сказали, что он должен действовать. Андерсон подчеркнул, что не хотел находиться в Курской области.

Андерсон рассказал, что служил в украинском батальоне в течение четырех месяцев в качестве рядового. Тренировочный полигон, где он обучал украинских военных, располагался в 40 минутах от Кривого Рога, около населенного пункта Ингулец. В Британии Андерсон служил в 22-м полку связи, получив навыки в стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

Британец отметил, что проходил шесть месяцев общевойсковой подготовки и столько же времени учился на связиста. Андерсон также добавил, что ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, благодаря чему поддерживал свои военные навыки. Он сообщил, что промежуточные пункты дислокации его батальона находились в Краснополье и к северо-западу от него.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британского наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении, также сообщалось, что британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.