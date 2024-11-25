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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    11 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    34 комментария
    25 ноября 2024, 07:44 • Новости дня

    Британский наемник заявил об отправке в Курскую область против воли

    Попавший в плен британский наемник заявил о принудительной отправке в Курскую область ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

    Британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными, заявил, что его командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило участвовать в операции в Курской области, сообщает ТАСС. По его словам, паспорт и телефон были изъяты, а ему сказали, что он должен действовать. Андерсон подчеркнул, что не хотел находиться в Курской области.

    Андерсон рассказал, что служил в украинском батальоне в течение четырех месяцев в качестве рядового. Тренировочный полигон, где он обучал украинских военных, располагался в 40 минутах от Кривого Рога, около населенного пункта Ингулец. В Британии Андерсон служил в 22-м полку связи, получив навыки в стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

    Британец отметил, что проходил шесть месяцев общевойсковой подготовки и столько же времени учился на связиста. Андерсон также добавил, что ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, благодаря чему поддерживал свои военные навыки. Он сообщил, что промежуточные пункты дислокации его батальона находились в Краснополье и к северо-западу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британского наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении, также сообщалось, что британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев сообщил, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    24 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Великобритании, сообщили в силовых структурах.

    Сообщается, что он ранее служил в вооруженных силах Великобритании в 22-м полку связи с 2019 по 2023 год. После увольнения он принял решение вступить в украинский иностранный легион, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    24 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Эвакуированная сообщила о мародерстве военных ВСУ в Курской области

    Жители Курской области сообщили о похищении техники ВСУ при эвакуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала, что военнослужащие ВСУ похищали у мирных жителей деревни Никипеловка телевизоры и холодильники, оставляя дома с выбитыми окнами и полностью разграбленными.

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала военным следователям СК РФ о действиях военнослужащих ВСУ, сообщает РИА «Новости». Женщина, проживавшая в деревне Никипеловка, покинула свой дом 9 августа из-за сильных обстрелов и вернулась, чтобы забрать свои вещи.

    По словам женщины, по возвращении в деревню она обнаружила, что из ее дома исчезли телевизор и холодильник, окна были выбиты. Она признала, что военнослужащие ВСУ вели себя как вандалы, раскидывая вещи и похищая имущество.

    Женщина добавила, что многие жители деревни покинули свои дома, считая, что это временная мера. «Старые люди думали, что это три дня и все. Я даже денежки спрятала, думала, что через три дня вернусь, и ничего не будет», – сказала она. Однако, по ее словам, из деревни уехали все.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины признали, что потеряли значительную часть территории в Курской области на фоне продолжающегося конфликта. Дело семи участников вторжения в Курскую область было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    22 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    С Украины возвращены 46 жителей Курской области

    Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины

    С Украины возвращены 46 жителей Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Жители Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории региона после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в течение всего времени российская сторона беспокоилась о судьбе людей и находилась на связи с их родственниками.

    Среди вернувшихся в Россию граждан 12 детей, включая одного новорожденного, одного ребенка до трех лет и инвалида в коляске, уточнила омбудсмен.

    В октябре Москалькова сообщила, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Она также сообщила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей.

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    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    23 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Киев направил отряд дронов в Курскую область против «Ахмата»

    Tекст: Александра Юдина

    Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

    По его словам, украинское командование отправило в Курскую область элитное спецподразделение операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Задачей отряда было уничтожение и затруднение работы спецназа «Ахмат», включая бронегруппу и артиллерию.

    Сальза отметил, что подразделение было направлено полмесяца назад, и его задачей было уничтожить спецназ «Ахмат» в течение недели. Однако, по его словам, несмотря на все усилия украинского отряда, неделя прошла, а спецназ «Ахмат» продолжает свою работу.

    Командир также подчеркнул, что их подразделение успешно выполняет свои задачи, несмотря на попытки украинских операторов беспилотников затруднить их работу.

    Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», способный летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки.

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    23 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Группировка «Север» за сутки уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих, уничтожены немецкая БМП «Marder» и шведская CV-90, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в районах Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также нескольких бригад теробороны. Бои шли в населенных пунктах Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое и других.

    Кроме того, ударными действиями оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в местах, включая Александрию, Викторовку, Гуево, Зеленый Шлях и Куриловку.

    За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая немецкую Marder и шведскую CV-90, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 149 боевых машин пехоты. Также уничтожены более тысячи автомобилей и 300 артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS.

    Ранее стало известно, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области, часто оставляя технику и покидая поле боя.

    Между тем Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

    Накануне подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

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    23 ноября 2024, 13:30 • Новости дня
    РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

    Российский Красный Крест установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Красный Крест получил более 6 тыс.заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из них удалось установить судьбу 1253 человек, включая одиноких пожилых людей, сообщили в РКК.

    Российский Красный Крест (РКК) с августа получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале РКК.

    Среди пропавших числятся как одинокие пожилые люди, так и другие жители региона. На данный момент удалось установить судьбу 1253 человек, с некоторыми из них восстановлена связь.

    В РКК подчеркивают, что работа по поиску пропавших продолжается. Организация активно взаимодействует с местными властями, волонтерами и другими организациями.

    Ранее сообщалось. что РКК помогла восстановить связь с 1200 пропавшими людьми в Курской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.

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    23 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    Правозащитник отправил 9 тыс материалов о преступлениях Киева

    Иван Копыл направил 9 тыс материалов в международные суды о преступлениях Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Юрист Иван Копыл отправил почти 9 тыс материалов в международные суды по преступлениям киевских властей, однако выразил обеспокоенность политизированностью судебных инстанций.

    Юрист и руководитель проекта «Верум» Иван Копыл отправил в международные суды почти 9 тыс материалов о преступлениях Киева, передает РИА «Новости». В Международный уголовный суд было направлено около 3 тыс материалов и еще около 6 тыс – в Европейский суд по правам человека.

    Однако, по словам Копыла, с 2020 года на эти инстанции начали оказывать давление, и они утратили независимость. Копыл подчеркнул, что все его попытки защитить права жителей Донбасса на международной арене остались без ответа.

    С начала конфликта на Донбассе Иван Копыл активно занимался фиксацией правонарушений киевских властей. Работая военным корреспондентом, он пришел к выводу, что публикации в СМИ недостаточно. Необходимо юридическое оформление материалов и их отправка в международные инстанции.

    Несмотря на политизированность большинства судебных инстанций, Копыл отметил, что надежду на международное правосудие оставляет комитет ООН по правам человека. Он планирует подать жалобы и материалы, собранные в ходе проведения СВО, именно в эту организацию. «Если и там не удастся добиться справедливости, международная система нуждается в переформатировании», – добавил Копыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел премьерный показ фильма «Родительская боль», посвященного детям, пострадавшим от действий украинских войск.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство. Австралийский журналист Джони Х назвал украинских военных террористами из-за гибели более тысячи детей на Донбассе с 2014 года.

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    22 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Курской области автомобиль с супружеской парой подорвался на мине

    Смирнов: В Курской области автомобиль с супружеской парой подорвался на мине, погибла женщина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рыльском районе Курской области гражданский автомобиль наехал на мину, погибла женщина, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    В автомобиле, наехавшем на мину, ехала супружеская пара, сообщил Смирнов в Telegram-канале. Мужчина, находившийся за рулем, получил ранения и был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу. Его супруга скончалась на месте. Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшей.

    Ранее водитель трактора пострадал при наезде на взрывное устройство в поле в селе Графовка Белгородской области. В поселке Нижнее Первомайского городского округа ЛНР тракторист получил множественные осколочные ранения, подорвавшись на противотанковой мине.

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    23 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ под Белгородом

    Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, получив проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему были причинены проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    «Мужчину в тяжелом состоянии на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Гладков также подчеркнул, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться. В связи с инцидентом в регионе проведены дополнительные меры по обеспечению безопасности.

    Белгородский район находится на юге России и граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник, сорвав попытку атаки объектов на российской территории.

    Также сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал  о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны.

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    24 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали дроном сторожа школы в Шептуховке на границе с Украиной

    Жительница Курской области рассказала о гибели сторожа школы от атаки дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Шептуховка Курской области украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы, который остался в поселке после эвакуации своей семьи, и добил его, когда мужчина был ранен.

    Жительница Кореневского района Курской области Людмила поделилась с РИА «Новости» подробностями трагического инцидента в селе Шептуховка. По ее словам, украинский дрон атаковал мирных жителей, сбрасывая снаряды. В результате этого нападения погиб сторож местной школы, который остался в поселке, тогда как его семья уехала.

    Людмила сообщила, что сторож жил в соседнем поселке Каучук и решил остаться, несмотря на угрозу. Она описала, как квадрокоптер сбросил снаряд, после чего мужчина был ранен. Несмотря на попытки перевернуться, он не смог избежать гибели, так как дрон продолжил атаку.

    Людмила успела эвакуироваться из приграничного региона, когда боевые действия только начинались. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются мирные жители на Украине, особенно в приграничных областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированная жительница из Курской области сообщила о мародерстве со стороны военных ВСУ. Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Селидово. Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских боевиков, которые ответственны за подрыв гражданского автомобиля в Курской области.

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    22 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО возле Белгородской области уничтожила украинский беспилотник, сорвав очередную попытку атаки объектов на российской территории.

    Как передает РИА «Новости», российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат украинского производства в районе Белгородской области. Это произошло вечером 22 ноября около 21.20 по московскому времени.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в заявлении Минобороны России.

    Одновременно с этим, по информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники нанесли удары по селу Отрадное. В результате одного из атак сгорел частный дом, другой был поврежден.

    Гладков сообщил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание, уничтожив его полностью. Еще один беспилотник взорвался рядом с другим домом, выбив окна и повредив фасад.

    Село Отрадное находится в Белгородском районе, который граничит с Харьковской областью Украины. Длина границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    В соседней Курской области также объявлена повышенная готовность ПВО в связи с возможной угрозой атаки беспилотников. Губернатор Алексей Смирнов обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны. В Брянской области российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории России.

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    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Ставка ВСУ на наемников провалилась

    Очередной западный наемник, воевавший на стороне ВСУ, взят в плен российскими войсками – на этот раз на Курском направлении. Какое количество «иностранных добровольцев» воюет сегодня в рядах украинской армии, почему киевский режим вынужден до сих пор рассчитывать на наемников и в чем их самое слабое место? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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