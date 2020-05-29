Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:31  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Александр Малькевич

              Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 29 мая 2020, 16:00

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              Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Причем, объёмы распространяемого контента настолько выросли, что ни одно государство или специализированные госорганы просто не в состоянии с ним бороться самостоятельно без привлечения самих площадок распространения.

              А сейчас – бомба: во Франции принят закон по борьбе с распространением фейков. Отныне социальные сети обязаны реагировать на неправомерный контент в течение суток, а штраф за нарушения увеличен в три раза.

              Напомню, что в России – на площадке Общественной палаты РФ – также обсуждают возможность установления законодательных рамок и принципов самоконтроля интернет-платформ.

              Теперь – только факты.

              13 мая 2020 года депутаты французского парламента приняли в окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с ненавистническим контентом в интернете.

              Фото: imago stock&people/Global Look Press

              Новый закон направлен на усиление вклада цифровых операторов в эту борьбу. По новым правилам, онлайн-платформы обязаны в течение 24 часов после поступления информации о неправомерном контенте удалить его или сделать недоступным.

              Речь идёт о публикациях, пропагандирующих определенные преступления, вызывающих дискриминацию, ненависть или насилие, или отрицание преступлений против человечности, сексуальных домогательств, педофилию, а также провокации терроризма. В отношении террористического контента и детской порнографии период реагирования сокращается до одного часа.

              Онлайн-платформы, действующие на территории Франции, обязаны подчиняться новому закону, а штрафы за его несоблюдение увеличены в три раза: с 37 500 евро до 112 500 евро. А по версии агентства Reuters, наказание и вовсе может составить 4% от мировой выручки ИТ-гиганта.

              Принятый во Франции закон подразумевает:

              – создание единой системы уведомлений, которая будет обрабатывать все полученные жалобы и направлять их в дальнейшие инстанции. За заведомо ложную жалобу предусмотрены штрафы и даже лишение свободы сроком до одного года;

              – обязанность онлайн-платформ предоставлять публичные отчёты о «действиях и средствах» в борьбе с ненавистническим контентом, а также о «полученных результатах»;

              – превентивные информационные меры – через различные ассоциации и образовательные учреждения будут обучать население цифровой грамотности.

              Многие эксперты отрасли сегодня задаются вопросом – имеет ли подобная инициатива перспективы в российских реалиях, где «Facebook», «Twitter», «YouTube» и «Instagram» регулярно оказываются в центре скандалов с фейками, и что может помешать введению самоконтроля онлайн-платформ?

              Уже очевидно, что в нашей стране проблема распространения недостоверной информации стоит так же остро, и особенно она усугубилась на фоне пандемии коронавируса. На данный момент есть способы противодействия распространению фейков административными инструментами. Они в целом доказали свою работоспособность, но на практике появляются новые виды контента, которые не охватываются существующим регулированием: fake news, deep fake и др. Имеющиеся процедуры ограничения доступа либо не «улавливают» такой контент, либо не способны быстро и эффективно реагировать. 

              По логике, интернет-ресурсы сами должны быть заинтересованы в создании безопасной для пользователей информационной среды, поскольку именно пользователи являются источником их заработка. Однако непрозрачная и зачастую агрессивная модерация, а также регулярное игнорирование требований российских надзорных органов все больше похожи на продвижение политических интересов третьих сторон. И это обуславливает необходимость введения единых стандартов саморегулирования. Одним из основных препятствий на пути введения единых требований самоконтроля для иностранных ИТ-компаний является их нежелание создавать официальные представительства на территории РФ, что осложняет взаимодействие с их администрацией и оперативное реагирование на противоправный контент.

              В таких условиях задачей государства становится разработка универсальных правил по самоконтролю размещаемого контента со стороны самих Интернет-ресурсов и установлению единых для всех правил и стандартов самопроверки размещаемого контента, в том числе механизма обоснованных жалоб и выявления нарушений со стороны самих пользователей и администраторов, с прозрачной процедурой отчётности по устранению нарушений. 

              Все соответствующие предложения давно были сформулированы рабочей группой ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета при самом активном участии Лиги безопасного интернета. Пришло время все наши инициативы воплощать в жизнь на уровне Федерального Собрания.


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