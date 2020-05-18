Малькевич призвал изучить опыт Франции в борьбе с фейками

«Борьба с фейками вышла на глобальный уровень. Пример французов показателен, и было бы неплохо использовать их опыт в России», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя принятый во Франции закон по борьбе с неправомерным контентом в Интернете.

«Проблема распространения фейков и противоправного контента является общемировой. Подтверждение этому мы видим каждый день», – сказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«В Германии уже действует соответствующий закон, теперь во Франции ужесточили меры борьбы с неправомерным контентом. В России аналогичный документ был принят в прошлом году, а в начале этого года в него внесли необходимые правки в части усиления мер борьбы с фейками», – напомнил собеседник.

По его словам, проблемы распространения социально опасного контента настолько возросли, что ни одно государство не может в одиночку бороться с этим явлением: «Потому, во-первых, нужно объединять усилия в этой сфере, во-вторых – привлечь к процессу сами интернет-площадки».

«Необходимо разрабатывать универсальные правила, в том числе по самоконтролю размещаемого в Сети контента со стороны интернет-площадок. Должны быть единые для всех правила самоконтроля и проверки информации», – отметил Малькевич.

«Но пока в этих вопросах есть очень много разночтений. Кто-то понимает под ненавистническим контентом одно, а кто-то имеет в виду совсем другое. Поэтому система обработки замечаний и жалоб на фейки должна быть четко выстроенной: претензии должны быть обоснованными, а отчетность по устранению нарушений – прозрачной», – подчеркнул эксперт.

«При этом России есть чему поучиться у Франции. Например, один абзац французского закона я бы вообще скопировал. Там речь идет о том, что в отношении террористического контента и детской порнографии период реагирования на жалобу должен быть не более одного часа», – предложил Малькевич.

Напомним, на прошлой неделе во Франции был принят закон, направленный на борьбу с неправомерным контентом в интернете. Документ призван усилить ответственность интернет-площадок за распространение информации ненавистнического содержания. По новым правилам, онлайн-платформы будут обязаны удалять или делать недоступным контент в течение 24 часов после поступления информации о его неправомерности, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о публикациях, пропагандирующих преступления, вызывающих дискриминацию или ненависть, призывающих к насилию, содержащих сцены сексуальных домогательств, педофилии, а также провоцирующих терроризм. Согласно инициативе французских законодателей, в отношении террористического контента и детской порнографии период реагирования сокращается до одного часа.

Напомним, последние годы Россия предлагает создать полноценное, юридически значимое международное соглашение по безопасному функционированию и развитию интернета. В 2017 году Минкомсвязь представила проект соответствующей конвенции ООН. Среди целей документа называлось установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении интернетом, а также содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное управление Сетью.