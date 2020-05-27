Как распознать фейковую новость?

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27 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
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              Как распознать фейковую новость?

              		   27 мая 2020, 16:45
              Фото: imago/Global Look Press

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              Прежде всего – ориентируйтесь на первоисточники. 

              И хотя fake news стало словом, или правильнее словосочетанием года не в 2020-м, а еще за три года до этого, после скандала с Cambridge Analytica и различными «фабриками троллей», действовавшими в ходе президентских выборов в США, коронавирус дал этому явлению новый толчок.

              Психологи объясняют, что в моменты паники или стресса человек более склонен доверять своим эмоциям, нежели разуму. Поэтому доводы последнего мозг либо опускает, либо игнорирует. И это играет на руку распространителям фейков. Вот лишь несколько заголовков, которые можно было встретить в лентах «коронавирусных» новостей: «Вышки 5G способствуют распространению коронавируса», «От вакцины против COVID-19 серьезно пострадали 20% добровольцев», «Итальянский парламент запросил арест Билла Гейтса за преступления против человечности».

              Все они либо просто фейковые, либо информация там подается в сильно искаженном виде. И на самом деле далеко не всегда какое-либо издание намеренно распространяет неверные данные о чем-либо – обычно совсем уж дезинформация появляется в соцсетях и за их пределы выходит редко, разве что появляется затем в совсем маргинальных СМИ. 

              Поэтому первая рекомендация – выберите для себя пул изданий, которым вы готовы довериться. Лучше, чтобы это были известные российские или зарубежные СМИ, не замеченные в искажении и манипуляции фактами. Если сайт появился совсем недавно, и вы раньше никогда о нем не слышали – лучше отнестись к нему критически. Но и одним авторитетным СМИ ограничиваться тоже не стоит, особенно если там звучат громкие заявления или утверждения. Вспомнить только историю с New York Times и Financial Times – их позицию насчет сильно заниженной смертности от вируса в России как минимум стоило рассматривать через призму заявлений официальных лиц Всемирной организации здравоохранения и изучив попутно общие для всех стран рекомендации по методике подсчета скончавшихся от COVID-19.

              Второе – присмотритесь к заголовкам. Если они максимально обезличены, с минимумом конкретики – вполне вероятно, что это элементарный кликбейт, «крючок», которым вас, как читателя, хотят заставить кликнуть на новость. Обычно такие заголовки представляют собой безличные предложения, которые призваны скрыть предмет новости внутрь заметки. Из них, по сути, ничего не понятно – ни кто сказал, ни что произошло, ничего. Главная их задача – привести человека на сайт. В большинстве случаев это не фейки, но могут быть их разновидностью. К примеру,

              можно ли считать новостью заметку с заголовком «Назван способ выявить бессимптомных носителей коронавируса», в которой этот единственный способ – сделать анализы?

              Вероятно, нет, ведь это все и так знали раньше. А вот вариация этого заголовка «Появился способ выявить бессимптомного носителя COVID-19» – это уже прямой фейк, поскольку способ не появился, а был и ранее.

              Внимательнее стоит относиться и к определенно-личным предложениям в заголовках, содержащих имя спикера рядом с глаголами «рассказал», «оценил» и прочими подобными. Иногда ими покрывают полное отсутствие новой информации. Так, недавно одно из крупных российских СМИ опубликовало новость с заголовком «Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова». После перехода по ссылке первым же предложением читатель видел слова: «Александр Емельяненко рассказал, что не в курсе состояния главы Чечни Рамзана Кадырова».

              Третье и, возможно, самое важное, что стоит делать практически во всех случаях, когда у вас возникло сомнение в правдивости новости – обратиться к первоисточнику, проверить непосредственно его и информацию, на которую СМИ ссылаются. Часто бывает так, что какой-либо факт при перепечатке опускается, и весомость заметки за этот счет искусственно возрастает. 

              К примеру, не так давно в СМИ появилась новость: «В Китае составили рейтинг самых загадочных мест России». Далее утверждалось, что китайские журналисты составили список таинственных мест, а опубликован он на портале sohu.com. Это действительно уважаемое китайское издание, с солидными рейтингами. Только вот помимо этого, оно также является блог-платформой, на которой свои статьи может публиковать едва ли не каждый желающий. И если перейти по ссылке на первоисточник (а если ее вообще нет, заметку лучше закрывать сразу, поскольку при таком подходе СМИ может просто выдумывать свои новости), то можно заметить, что статью, или скорее пост в блоге, написала «Российская туристическая китайская сеть», местная турфирма, продающая китайцам путевки в Россию. То есть вряд ли здесь можно говорить о «китайских журналистах».

              И формулировки «в Китае», «в США», «на Западе» должны настораживать – конкретики нет, источник информации размыт и обычно мало достоин внимания, поскольку если первоисточник авторитетен или важен – ВОЗ, например, или Белый дом, или Дональд Трамп, да тот же Брэд Питт – то они и будут в заголовке, в этом нет никаких сомнений.

              А вот к спикерам, которых вы не знаете, стоит присмотреться особенно. В первую очередь если новость строится вокруг их слов. В СМИ периодически в качестве экспертов выступают астрологи под видом психологов, диетологи с корочкой выпускника строительного техникума, зэки, представляющиеся ветеранами спецслужб, блогеры, купившие дипломы, и даже персонажи мемов. Конечно, первым таких сомнительных спикеров должен отсеивать редактор, но иногда этот фильтр не работает, и чаще всего – в небольших региональных СМИ.

              В таких случаях можно проверить спикера самому – поискать в интернете его сайт, зайти на портал организации, в которой он работает, и почитать о нем там. Если информации нигде нет или она сомнительна – это чаще всего значит, что доверять такому эксперту не стоит.

               

              Хороший пример для проверки спикера – новость «Итальянский парламент призвал арестовать Билла Гейтса за преступления против человечества», опубликованная отдельными отечественными СМИ. Первоисточник здесь – выступление маргинального итальянского депутата Сары Куниал в местном парламенте. Куниал в своей майской речи резко осудила меры борьбы с коронавирусом, принимаемые в Италии, а затем набросилась на вышки 5G, которые «распространяют COVID-19» (на самом деле нет), и на Билла Гейтса, «чьи вакцины привели к массовой стерилизации женщин в Африке» и чьей целью является «тотальный контроль над людьми». Она при этом добавила, что Гейтса стоило бы привлечь за все это к ответственности. 

              В результате небольшое заявление неизвестного депутата, которое высмеяли даже сами местные СМИ, разрослось до «Итальянский парламент призвал арестовать Гейтса».

              Что же касается заявлений более-менее компетентных экспертов, то их стоит рассматривать через призму еще более авторитетных органов. К примеру, если какой-либо российский врач рекомендует есть против коронавируса имбирь и чеснок, а другой утверждает, что COVID-19 подолгу держится в воздухе, слепо доверять их словам все же не стоит – поищите, что говорят или пишут на эту тему Всемирная организация здравоохранения, российский Минздрав или Роспотребнадзор. Они обычно таких поспешных выводов не делают.


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