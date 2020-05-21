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21 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Мелита Вуйнович: ВОЗ – не контролер смерти

Мелита Вуйнович объяснила, почему в России низкий коэффициент смертности от COVID-19Фото: Владимир Гердо/ТАСС
«Россия – не единственная страна с таким низким коэффициентом летальности от COVID-19. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран», – заявила в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она рассказала о роли ВОЗ в борьбе с пандемией и достоверности данных о пострадавших от нового вируса. Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...

Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

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              Мелита Вуйнович: ВОЗ – не контролер смерти

              Мелита Вуйнович объяснила, почему в России низкий коэффициент смертности от COVID-19   21 мая 2020, 13:18
              Фото: Владимир Гердо/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова

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              «Россия – не единственная страна с таким низким коэффициентом летальности от COVID-19. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран», – заявила в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она рассказала о роли ВОЗ в борьбе с пандемией и достоверности данных о пострадавших от нового вируса.

              Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек. Об этом в четверг сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. При этом накануне в мире выявили более 106 тысяч новых случаев заражения, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

              В то же время в России разрабатывают критерии отмены введенных из-за COVID-19 ограничений, которые предусматривают три этапа. Вначале можно разрешить заниматься спортом на улице и гулять на свежем воздухе. Затем предполагается открытие кафе с ограничением количества посетителей и возобновление занятий в учебных заведениях. На третьем этапе предполагается открытие парков и зон отдыха при соблюдении социальной дистанции, а непродовольственные магазины и заведения общепита смогут работать без ограничений.

              В некоторых странах Европы снятие ограничений уже вступает в силу. В Италии, которая одной из первых на континенте столкнулась с пандемией, открываются кафе и рестораны, парки, торговые центры, музеи. В Германии или Польше требования активистов смягчить режим самоизоляции вылились в столкновения с полицией. Однако многие опасаются второй волны распространения COVID-19. О том, насколько обоснованы эти опасения, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

              ВЗГЛЯД: Госпожа Вуйнович, недавно вы предостерегли от поспешного снятия ограничений, которое чревато вторым всплеском коронавирусной инфекции. Как вы расцениваете предположения того, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием? 

              Мелита Вуйнович: На данный момент неизвестно, как пандемия будет развиваться. Исходя из текущих данных, наиболее вероятный сценарий может включать повторяющиеся эпидемические волны, чередующиеся с периодами передачи вируса на низком уровне. В связи с тем, что вирус остается в популяции, ВОЗ опубликовала дополнительное руководство по обзору мер, которые могут быть реализованы для замедления или прекращения распространения COVID-19.

              На ваш взгляд

               
              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?




              Обсуждение: 10 комментариев
              ВЗГЛЯД: Комментируя публикации Financial Times и The New York Times о «сознательном занижении» смертности от коронавируса в России, вы отметили, что ВОЗ не фиксировала фактов такого занижения. По каким признакам ВОЗ определяет наличие или отсутствие манипуляций со статистикой?  

              М. В.: Я ни в коем случае не комментировала какую-либо статью или публикацию. Я отвечала на заданные мне вопросы о довольно низком коэффициенте летальности в России. Здесь важно отметить, что Россия – не единственная страна с таким низким коэффициентом. При этом ВОЗ не занимается оценками точности данных, поступающих в официальном порядке от стран, так как это входит в юрисдикцию стран – членов ВОЗ.

              Однако сотрудничество с Россией на протяжении многих лет, а также интенсивный обмен опытом на уровне экспертов, говорит о высоком уровне информационной системы здравоохранения в стране.

              Кроме того, мы знаем, что в России разработано методологическое руководство по кодированию смертей от COVID-19, и с начала года уделяется большое внимание всем случаям смерти от всех типов пневмоний. Российское свидетельство о смерти соответствует международным образцам, и процесс определения и кодирования смертей также соответствует передовой международной практике. 

              ВЗГЛЯД: В целом каковы критерии достоверности информации, которую предоставляет та или иная страна по количеству заболевших, умерших, выздоровевших? 

              М. В.: В 2005 году государства – члены ВОЗ приняли соглашение о Международных медико-санитарных правилах (ММСП). В соответствии с ним, страны сообщают о случаях инфекционного заболевания и количестве смертей, если объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение. Например, в отношении новой коронавирусной инфекции это было сделано 30 января.

              ВОЗ не является контролирующим органом и не «проверяет». В ряде случаев ВОЗ может проводить оценочные расчеты по смертности, но это статистический метод, например, для гриппа, поскольку не каждый больной гриппом тестируется на грипп. 

              ВЗГЛЯД: В США и Великобритании не предусмотрено обязательное патологоанатомическое исследование умерших с подозрением на COVID-19. Нужно ли подвергать сомнению данные, поступающие из этих стран?

              М. В.: Временное руководство ВОЗ по кодированию смерти от COVID-19 содержит описание шагов, с помощью которых проводится определение причин смерти, включая те, что «непосредственно привели к смерти» и являются первоначальной причиной. Например, лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые.

              ВЗГЛЯД: На сессии Всемирной ассоциации здравоохранения более 120 стран поддержали предложение Австралии провести под эгидой ВОЗ независимое расследование причин распространения нового коронавируса. Какие меры будут предприняты организацией?  

              М. В.: 19 мая генеральный директор ВОЗ поблагодарил государства–члены за принятие резолюции, которая призывает к независимой и всеобъемлющей оценке международных ответных мер, включая, помимо прочего, результаты деятельности ВОЗ.

              В связи с этим ВОЗ в кратчайшие сроки приступит к проведению независимой оценки для обзора накопленного опыта и извлеченных уроков, а также для вынесения рекомендаций по улучшению национальной и глобальной готовности к пандемии. Чтобы добиться успеха, мы все должны стремиться к взаимной ответственности и подотчетности.

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